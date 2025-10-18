USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Нападение на посольство США: есть раненые

ВИДЕО
13:18 2797

Участники акции протеста в колумбийской столице Боготе атаковали посольство США, ранив четырех полицейских. Об этом в соцсети Х сообщил мэр города Карлос Фернандо Галан.

«Я поручил полиции вмешаться в ситуацию вблизи посольства США, где преступники, некоторые из которых были в капюшонах, атаковали посольство, используя зажигательные устройства, взрывчатку и стрелы. Четверо полицейских получили ранения лица, ног и рук», - написал градоначальник.

Президент страны Густаво Петро отметил, что дал указание обеспечить максимальную защиту американской дипмиссии.

«Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры», - говорится в заявлении колумбийского лидера.

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 596
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 427
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 1329
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5516
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 2884
Путин спутал Зеленскому все карты
Путин спутал Зеленскому все карты продолжение горячей темы
02:33 8149
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
13:57 1118
Нападение на посольство США: есть раненые
Нападение на посольство США: есть раненые ВИДЕО
13:18 2798
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 3763
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 4273
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 2503

ЭТО ВАЖНО

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 596
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 427
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 1329
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5516
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 2884
Путин спутал Зеленскому все карты
Путин спутал Зеленскому все карты продолжение горячей темы
02:33 8149
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
13:57 1118
Нападение на посольство США: есть раненые
Нападение на посольство США: есть раненые ВИДЕО
13:18 2798
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 3763
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 4273
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 2503
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться