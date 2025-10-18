Нападение на посольство США: есть раненые

Участники акции протеста в колумбийской столице Боготе атаковали посольство США, ранив четырех полицейских. Об этом в соцсети Х сообщил мэр города Карлос Фернандо Галан.

«Я поручил полиции вмешаться в ситуацию вблизи посольства США, где преступники, некоторые из которых были в капюшонах, атаковали посольство, используя зажигательные устройства, взрывчатку и стрелы. Четверо полицейских получили ранения лица, ног и рук», - написал градоначальник.

Президент страны Густаво Петро отметил, что дал указание обеспечить максимальную защиту американской дипмиссии.

«Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры», - говорится в заявлении колумбийского лидера.