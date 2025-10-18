USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Египет примиряется с Израилем

13:29 637

Израиль и Египет на следующей неделе восстановят дипломатические каналы связи. Об этом пишет ливанская газета Al Akhbar со ссылкой на египетские источники. Отмечается, что это станет одним из изменений, которые приведут к улучшению отношений между двумя странами.

По данным источников, Каир обусловил возобновление дипотношений «продолжением работы над соглашением о прекращении войны, не допуская его нарушения и не возобновляя боевые действия». Также отмечается, что Египет одобрит назначение посла в Израиле, но его участие во встречах египетского президента с иностранными дипломатами будет отложено до «дальнейшего уведомления».

В то же время официальные лица Египта исключили развитие отношений с Израилем до предстоящих выборов в Еврейском государстве, «учитывая неспособность нынешнего правительства принимать важные решения относительно решения о двух государствах, продвигаемого Каиром».

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 599
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 428
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 1330
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5517
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 2886
Путин спутал Зеленскому все карты
Путин спутал Зеленскому все карты продолжение горячей темы
02:33 8151
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
13:57 1120
Нападение на посольство США: есть раненые
Нападение на посольство США: есть раненые ВИДЕО
13:18 2799
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 3765
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 4273
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 2503

ЭТО ВАЖНО

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 599
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 428
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 1330
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5517
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 2886
Путин спутал Зеленскому все карты
Путин спутал Зеленскому все карты продолжение горячей темы
02:33 8151
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
13:57 1120
Нападение на посольство США: есть раненые
Нападение на посольство США: есть раненые ВИДЕО
13:18 2799
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 3765
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 4273
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 2503
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться