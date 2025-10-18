Египет примиряется с Израилем

Израиль и Египет на следующей неделе восстановят дипломатические каналы связи. Об этом пишет ливанская газета Al Akhbar со ссылкой на египетские источники. Отмечается, что это станет одним из изменений, которые приведут к улучшению отношений между двумя странами.

По данным источников, Каир обусловил возобновление дипотношений «продолжением работы над соглашением о прекращении войны, не допуская его нарушения и не возобновляя боевые действия». Также отмечается, что Египет одобрит назначение посла в Израиле, но его участие во встречах египетского президента с иностранными дипломатами будет отложено до «дальнейшего уведомления».

В то же время официальные лица Египта исключили развитие отношений с Израилем до предстоящих выборов в Еврейском государстве, «учитывая неспособность нынешнего правительства принимать важные решения относительно решения о двух государствах, продвигаемого Каиром».