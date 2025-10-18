Удар Израиля разозлил Трампа

Президент США Дональд Трамп почувствовал, что «израильтяне немного выходят из-под контроля» после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удар по лидерам палестинской группировки ХАМАС в Дохе в прошлом месяце, заявил в интервью CBS News его зять и главный советник Джаред Кушнер.

«Я думаю, что и Джаред, и я чувствовали, я просто чувствую, что мы чувствовали себя немного преданными, - сказал специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью CBS News в совместном интервью с Кушнером. - Это дало метастазы, потому что катарцы сыграли решающую роль в переговорах, так же как египтяне и турки. Мы потеряли доверие катарцев. И вот ХАМАС ушел в подполье, и добраться до него было очень, очень трудно».

По словам Кушнера, этот удар заставил Трампа осознать, «что пришло время быть очень сильным и помешать им делать то, что, по его мнению, не отвечает их долгосрочным интересам».