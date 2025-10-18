USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Удар Израиля разозлил Трампа

13:45 1352

Президент США Дональд Трамп почувствовал, что «израильтяне немного выходят из-под контроля» после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удар по лидерам палестинской группировки ХАМАС в Дохе в прошлом месяце, заявил в интервью CBS News его зять и главный советник Джаред Кушнер.

«Я думаю, что и Джаред, и я чувствовали, я просто чувствую, что мы чувствовали себя немного преданными, - сказал специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью CBS News в совместном интервью с Кушнером. - Это дало метастазы, потому что катарцы сыграли решающую роль в переговорах, так же как египтяне и турки. Мы потеряли доверие катарцев. И вот ХАМАС ушел в подполье, и добраться до него было очень, очень трудно».

По словам Кушнера, этот удар заставил Трампа осознать, «что пришло время быть очень сильным и помешать им делать то, что, по его мнению, не отвечает их долгосрочным интересам».

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 600
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 429
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 1331
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5517
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 2888
Путин спутал Зеленскому все карты
Путин спутал Зеленскому все карты продолжение горячей темы
02:33 8152
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
13:57 1121
Нападение на посольство США: есть раненые
Нападение на посольство США: есть раненые ВИДЕО
13:18 2802
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 3766
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 4273
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 2505

ЭТО ВАЖНО

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 600
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 429
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 1331
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5517
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 2888
Путин спутал Зеленскому все карты
Путин спутал Зеленскому все карты продолжение горячей темы
02:33 8152
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
13:57 1121
Нападение на посольство США: есть раненые
Нападение на посольство США: есть раненые ВИДЕО
13:18 2802
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 3766
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 4273
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 2505
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться