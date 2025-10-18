Безопасно ли будет Путину в Будапеште?

Будапешт станет новой площадкой для следующего саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, посвященного ситуации в Украине. Однако доставить российского президента в Венгрию может быть непросто из-за потенциальных рисков пересечения воздушного пространства европейских стран, пишет Sky News.

Теоретически, согласно международному праву, Путина должны были бы арестовать сразу по прибытии в Венгрию. Международный уголовный суд (МУС) разыскивает его по обвинению в похищении детей во время войны в Украине в 2023 году. Однако, несмотря на членство Венгрии в МУС, она находится в процессе выхода из органа, называя его "политическим судом".

Это позволяет стране фактически игнорировать ордер МУС, что делает Будапешт безопасным местом для встречи Путина, как это уже было с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Добраться до столицы Венгрии будет сложнее. Без обходного маршрута через Турцию и Балканы Путину придется пролетать над странами, которые могли бы рассмотреть принудительную посадку его самолета, в частности Польшей, Румынией и государствами Балтии. Именно из-за таких рисков некоторые мировые лидеры выбирают альтернативные маршруты для путешествий.

Эта поездка потенциально станет первым известным визитом Путина в страны ЕС с начала войны в феврале 2022 года. Ранее он посещал только Монголию, Китай и Северную Корею, а преимущественно оставался в России, окруженный небольшим кругом советников.

Как сообщало издание Air Live, борт Владимира Путина в Будапешт будут сопровождать турецкие и российские истребители. Самолет президента РФ, скорее всего, полетит через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию, Сербию и Венгрию.

В издании напомнили, что из-за продолжающихся санкций ЕС и ограничения воздушного пространства против РФ после ее вторжения в Украину самолеты российского правительства, среди которых президентский Ил-96, не могут летать над большей частью Европы.