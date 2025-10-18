USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Безопасно ли будет Путину в Будапеште?

13:57

Будапешт станет новой площадкой для следующего саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, посвященного ситуации в Украине. Однако доставить российского президента в Венгрию может быть непросто из-за потенциальных рисков пересечения воздушного пространства европейских стран, пишет Sky News.

Теоретически, согласно международному праву, Путина должны были бы арестовать сразу по прибытии в Венгрию. Международный уголовный суд (МУС) разыскивает его по обвинению в похищении детей во время войны в Украине в 2023 году. Однако, несмотря на членство Венгрии в МУС, она находится в процессе выхода из органа, называя его "политическим судом".

Это позволяет стране фактически игнорировать ордер МУС, что делает Будапешт безопасным местом для встречи Путина, как это уже было с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Добраться до столицы Венгрии будет сложнее. Без обходного маршрута через Турцию и Балканы Путину придется пролетать над странами, которые могли бы рассмотреть принудительную посадку его самолета, в частности Польшей, Румынией и государствами Балтии. Именно из-за таких рисков некоторые мировые лидеры выбирают альтернативные маршруты для путешествий.

Эта поездка потенциально станет первым известным визитом Путина в страны ЕС с начала войны в феврале 2022 года. Ранее он посещал только Монголию, Китай и Северную Корею, а преимущественно оставался в России, окруженный небольшим кругом советников.

Как сообщало издание Air Live, борт Владимира Путина в Будапешт будут сопровождать турецкие и российские истребители. Самолет президента РФ, скорее всего, полетит через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию, Сербию и Венгрию.

В издании напомнили, что из-за продолжающихся санкций ЕС и ограничения воздушного пространства против РФ после ее вторжения в Украину самолеты российского правительства, среди которых президентский Ил-96, не могут летать над большей частью Европы.

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 602
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 430
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 1333
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5517
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 2889
Путин спутал Зеленскому все карты
Путин спутал Зеленскому все карты продолжение горячей темы
02:33 8152
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
13:57 1123
Нападение на посольство США: есть раненые
Нападение на посольство США: есть раненые ВИДЕО
13:18 2804
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 3766
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 4273
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 2505

