Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана

В последние недели на глобальном рынке нефти наблюдается высокая степень волатильности. Под влиянием комплекса геополитических и макроэкономических факторов котировки на сырьевые товары, включая нефть, продемонстрировали ощутимое снижение. По итогам последних торгов цена нефти марки Brent стабилизировалась вблизи отметки 61 доллар за баррель, тогда как российская Urals опустилась ниже обновленного ценового потолка Европейского союза, достигнув 47 долларов за баррель. Нефть марки Azeri Light, традиционно реализуемая с премией к Brent в размере около двух долларов, в текущих условиях торгуется примерно на 7 долларов дешевле ориентировочной цены, заложенной в госбюджете Азербайджана. Возникает закономерный вопрос: насколько устойчивым может быть подобное ценовое отклонение и какова вероятность восстановления цен в среднесрочной перспективе?

По оценкам ведущих международных аналитических центров, текущее ослабление цен обусловлено, прежде всего, геополитическими изменениями. В частности, достигнутое соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в рамках так называемого «плана Трампа», сопровождающееся освобождением заложников и переходом к следующему этапу мирного урегулирования, существенно снизило риски дестабилизации на Ближнем Востоке. Регион, традиционно обладающий высокой степенью влияния на нефтяные рынки, демонстрирует признаки относительной стабилизации, что было воспринято участниками рынка как сигнал к снижению премии за геополитический риск. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказало решение президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы на ряд китайских товаров. Возобновление торговой конфронтации между двумя крупнейшими экономиками мира усилило опасения по поводу возможного замедления темпов роста глобального спроса на энергоресурсы, особенно со стороны Китая, остающегося крупнейшим в мире импортером нефти. Наряду с этим телефонный разговор между президентами США и России, состоявшийся 16 октября, и достигнутая договоренность о предстоящей встрече Трампа с Путиным в Будапеште внесли дополнительные коррективы в ожидания участников рынка. Потенциальное сближение позиций Вашингтона и Москвы в украинском вопросе породило осторожные надежды на смягчение конфликта, что также воспринимается как фактор, способствующий снижению цен.

Фил Флинн, старший аналитик компании Price Futures Group, отметил, что комплекс достигнутых договоренностей и политических шагов на ключевых геополитических направлениях, включая деэскалацию на Ближнем Востоке, нейтрализацию угрозы со стороны Ирана и потенциальное урегулирование конфликта в Украине, сформировал уникальный по своей структуре и масштабу набор обстоятельств, кардинально изменивших картину рисков на сырьевом рынке. Тем не менее, исключительно геополитическими факторами ситуация не ограничивается. Существенное влияние на рыночную динамику оказывает дисбаланс между спросом и предложением. С весны 2025 года страны альянса ОПЕК+ приступили к поэтапному наращиванию объемов добычи, что привело к дополнительному поступлению нефти на глобальный рынок. При этом умеренное восстановление спроса не компенсировало рост предложения, что усилило профицит. В данной ситуации определенную стабилизирующую роль сыграла активная закупка нефти Китаем. По оценкам аналитиков, порядка 70 процентов дополнительного объема поставок со стороны ОПЕК+ было направлено именно в стратегические государственные резервы КНР. Этот процесс совпал с введением Пекином ограничений на экспорт редкоземельных металлов, что вызвало тревожные настроения среди трейдеров и в целом усилило волатильность не только на нефтяном, но и на сырьевом рынке. С учетом текущих тенденций аналитики не исключают сохранения дисбаланса как минимум до середины 2026 года, если страны ОПЕК+ не скорректируют объемы добычи, а мировая экономика не продемонстрирует более выраженное восстановление, стимулирующее спрос.

Дополнительным фактором, усиливающим давление на цены, выступает рост добычи нефти в Соединенных Штатах. Согласно данным Управления энергетической информации США, за последнюю отчетную неделю запасы нефти в Соединенных Штатах увеличились на 3,5 миллиона баррелей, достигнув 423,8 миллиона, существенно превысив ожидания аналитиков, предполагавших рост всего на 288 тысяч баррелей. Причиной послужило снижение объемов переработки на фоне сезонных ремонтных работ на НПЗ. Кроме того, суточный объем добычи нефти в США достиг исторического максимума, составив 13,636 миллиона баррелей. По прогнозам Международного энергетического агентства, профицит предложения над спросом сохранится в течение всего 2026 года, что продолжит сдерживать рост цен. Несмотря на текущую устойчивость ежесуточной добычи на уровне около 13,2 миллиона баррелей, аналитики полагают, что к 2026 году темпы роста производства замедлятся из-за снижения рентабельности и роста производственных издержек. Одновременно ожидается, что в случае ослабления доллара США и проведения фискальных стимулов со стороны ведущих экономик спрос может получить умеренную поддержку во второй половине 2026 года. Согласно прогнозу аналитического подразделения одного из крупнейших финансовых институтов мира Bank of America (BofA Global Research), совокупное влияние этих факторов позволит удерживать котировки нефти марки Brent выше отметки 55 долларов за баррель, несмотря на сохраняющийся избыток предложения. Рост же глобального спроса, по оценке банка, останется в пределах 0,8–1 миллиона баррелей в день, чего недостаточно для полной абсорбции дополнительных объемов добычи. Аналитики BofA сохраняют целевой уровень цены Brent на уровне 61 доллар за баррель в четвертом квартале 2025 года и 64 доллара - в первом квартале 2026 года. При этом подчеркивается, что слабость структуры рынка уже учтена в текущих котировках.