Украинцы выжигают крымский нефтезавод

На спутниковых снимках видно, что в результате двух ударов 7 и 13 октября 11 резервуаров были полностью уничтожены, а несколько - повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.

В Феодосии в оккупированном Крыму после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу уничтожены 11 резервуаров с топливом.

Силы обороны Украины 13 октября нанесли удар по нефтебазе в Феодосии. По данным украинского Генштаба, были поражены 16 резервуаров с топливом на предприятии «Морской нефтяной терминал», уцелевших после предыдущих атак. На объекте возник масштабный пожар.

Нефтяной терминал в Феодосии является одним из ключевых звеньев в логистической инфраструктуре, обеспечивающей поставки топлива. Общий объем емкостей, по данным украинской стороны, составлял около 193 тысяч кубометров.