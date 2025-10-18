USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Украинцы выжигают крымский нефтезавод

ВИДЕО
14:24 736

В Феодосии в оккупированном Крыму после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу уничтожены 11 резервуаров с топливом.

На спутниковых снимках видно, что в результате двух ударов 7 и 13 октября 11 резервуаров были полностью уничтожены, а несколько - повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.

Силы обороны Украины 13 октября нанесли удар по нефтебазе в Феодосии. По данным украинского Генштаба, были поражены 16 резервуаров с топливом на предприятии «Морской нефтяной терминал», уцелевших после предыдущих атак. На объекте возник масштабный пожар.

Нефтяной терминал в Феодосии является одним из ключевых звеньев в логистической инфраструктуре, обеспечивающей поставки топлива. Общий объем емкостей, по данным украинской стороны, составлял около 193 тысяч кубометров.

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 607
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 435
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 1337
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5517
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 2892
Путин спутал Зеленскому все карты
Путин спутал Зеленскому все карты продолжение горячей темы
02:33 8153
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
13:57 1124
Нападение на посольство США: есть раненые
Нападение на посольство США: есть раненые ВИДЕО
13:18 2807
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 3771
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 4274
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 2509

ЭТО ВАЖНО

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 607
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 435
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 1337
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5517
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 2892
Путин спутал Зеленскому все карты
Путин спутал Зеленскому все карты продолжение горячей темы
02:33 8153
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
13:57 1124
Нападение на посольство США: есть раненые
Нападение на посольство США: есть раненые ВИДЕО
13:18 2807
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 3771
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 4274
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 2509
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться