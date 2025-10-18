Поляки активно готовятся к войне с Россией

Пока Польша отражает атаки российских беспилотников, ее граждане толпами посещают курсы выживания, военные училища и тиры, чтобы быть готовыми к боевым действиям, пишет The Telegraph.

«Эта перемена настолько динамична — включая детей, изучающих тактику партизанской войны, и молодых женщин, обучающихся стрельбе, — что складывается впечатление, будто страна превращается в современную славянскую Спарту», — отмечает издание.

Польша считается одной из наиболее уязвимых стран Европы с точки зрения российской агрессии: если Москва нападет на территорию НАТО, польская земля может оказаться на передовой глобального конфликта. Учитывая это, правительство объявило о планах военной подготовки всех взрослых мужчин и намерено в этом году потратить 4,5% ВВП на оборону, сообщает The Telegraph.

«Именно поэтому так много поляков обращаются за советом в Польскую сеть подготовки к ЧС, а также в тиры, военные училища и волонтёрские группы, работающие по принципу коммандос», — говорит Петр Чурилло, получивший прозвище Дедушка выживальщиков за создание сети, в которой состоят десятки тысяч человек.

«Польская нация имеет опыт войны — это у нас в генах. Если возникнет необходимость, у нас есть тактика. Мы готовы к партизанской войне, мы сможем вернуться в лес и вести бой оттуда», — добавляет он. Помимо «тревожного набора» — рюкзака с продуктами и средствами выживания на случай чрезвычайной ситуации, он советует запастись сухими продуктами на две недели и научиться кипятить воду в дикой природе. По его словам, это может стать решающим, если война выведет из строя электросети, как это случалось в Украине.

«В моей сети 15 домохозяйств: мы все вооружены, у всех есть тактическое оружие, мы все охотники. А еще у нас есть лучники на случай, если не останется патронов», — говорит он.

51-летний Лешек Михалак, инструктор по стрельбе в C4 Guns, отмечает, что любительская стрельба всегда была популярна и среди мужчин, и среди женщин. Но после полномасштабного вторжения России в Украину и недавних атак беспилотников они заметили всплеск более серьезных запросов.

Группа самообороны Związek Strzelecki (Ассоциация стрелков) в Лодзи также предлагает курсы самообороны и оказания первой помощи для подростков и молодежи, обеспокоенных вопросами безопасности. 17-летняя Александра рассказала, что присоединилась к группе из-за акцента на практическую подготовку к стрельбе. Её сверстница Анастасия говорит, что сама не любит стрелять, но хочет знать, как обращаться с пистолетом: «Я не хочу стрелять из пистолета, но хочу знать, как им пользоваться».

«Здесь, в Польше, где все живут в тени России, все кажется смертельно серьезным, даже зловещим: вскоре эти вежливые, улыбчивые дети могут по-настоящему заняться кровавой работой НАТО», - отмечает The Telegraph.