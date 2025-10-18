Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Несколько дней назад на территории торгового центра «Садарак» в Гарадагском районе Баку произошел инцидент между сотрудниками Государственного агентства по рекламе (ADRA), группой предпринимателей и охраной центра. Причиной конфликта стали рекламные щиты, установленные вокруг торгового комплекса. Сотрудники ADRA заявили, что щиты не соответствуют требованиям законодательства о рекламе и были установлены с нарушением правовых норм. Они предприняли попытку их демонтировать, но столкнулись с сопротивлением со стороны предпринимателей и охраны центра. По информации haqqin.az, в ходе противостояния служебному автомобилю ADRA был нанесён ущерб, а несколько сотрудников агентства получили травмы. В настоящее время инцидент расследуют правоохранительные органы.

Джунгли под названием «Садарак» Торговый центр «Садарак», где регулярно происходят пожары и где при строительстве были допущены грубые нарушения норм противопожарной безопасности, сегодня больше напоминает джунгли, нежели организованный рынок. Со своими бандерлогами, шерханами, табаки… И, конечно же, общипанным, сбежавшим с нахчыванских гор Акелой, который промахнулся. И не раз. Но к общипанному мы еще вернемся… А теперь о тонкостях конфликта вокруг демонтажа рекламных щитов. Издревле говорили, что у каждого своя правда. Попытаемся разобраться в аргументах каждой из сторон. Где же правда? Администрация торгового центра утверждает, что ADRA не имеет полномочий вмешиваться в установку и регулирование рекламных конструкций на территории, принадлежащей самому центру, поскольку речь, по их мнению, не идет о размещении рекламы на открытом общественном пространстве. Между тем посетителям «Садарака» хорошо известно, что возле въездов и выездов, а также между торговыми рядами размещено множество убогих и первобытных рекламных щитов. Эти конструкции изготовлены настолько дико и примитивно - сварены из тяжелых металлических каркасов, и их соответствие стандартам безопасности вызывает серьезные сомнения. Нет никаких гарантий, что при сильном ветре они не упадут на головы людей или крыши автомобилей. Кроме того, внешний вид этих щитов и соответствие размещённой на них рекламы убеждают в дурном вкусе их авторов. Все в духе постановочных стен и щитов времен раннегорбачевской кооперативной моды.

А что говорит закон? Мы решили разобраться и в правовых аспектах скандального вопроса. Деятельность в сфере рекламы регулируется законом и соответствующими нормативными актами, утвержденными Кабинетом министров. Согласно этим документам, для размещения рекламы на открытом пространстве требуется специальное разрешение от компетентного государственного органа — в данном случае от ADRA. И здесь возникает закономерный вопрос: можно ли считать территорию торгового центра «Садарак» и прилегающие к нему участки «открытым пространством»? С этим вопросом мы обратились к руководителю пресс-службы ADRA Гусейну Азизову: «Согласно пункту 1 статьи 26 закона «О рекламе», реклама считается размещенной на открытом пространстве, если она установлена непосредственно или посредством рекламного носителя на земельных участках, фасадах зданий, сооружений и других строений (стенах, заборах), на крышах, дверях, окнах, витринах, а также на оборудовании, находящемся под открытым небом, — на автобусных остановках, в подземных переходах, на воздушных шарах, аэростатах и дирижаблях, если они ориентированы наружу». «Как мы видим, законом предельно четко определено понятие «реклама на открытом пространстве», — отметил Азизов. — В данном случае речь идет не только о множестве вывесок, размещенных на крышах и фасадах объектов в «Садараке», но и о крупных рекламных щитах, установленных вдоль дорог общего пользования, включая Бакинскую кольцевую автодорогу, с которой они хорошо видны. Очевидно, что речь идет именно о рекламе на открытом пространстве, и это невозможно оспорить. Кроме того, на обширной территории рынка «Садарак» существует сеть дорог с интенсивным движением транспорта и пешеходов. Здесь установлены дорожные знаки и несут службу сотрудники дорожной полиции. Следовательно, размещение рекламных конструкций вдоль этих дорог также подпадает под действие законодательства — для этого предусмотрены специальные нормы. На деле же вдоль дорог внутри «Садарака» можно увидеть десятки кустарно сваренных громоздких металлических щитов, не соответствующих стандартам и установленных без разрешения».

А что говорят предприниматели? По словам же самих предпринимателей, работающих в торговом центре, они оплачивают размещение своей рекламы в кассу «Садарака». Иными словами, речь может идти о незаконной коммерческой деятельности, связанной с получением прибыли от размещения рекламы. «Пункт 2 статьи 26 закона гласит: для размещения рекламы на открытом пространстве распространитель обязан получить разрешение от соответствующего исполнительного органа (в данном случае — от ADRA) и уплатить государственную пошлину за его выдачу, - указал Азизов. – Но руководство торгового центра игнорирует это требование закона, что, собственно, и стало причиной конфликта. Следуя их логике, выходит, что территория «Садарака» якобы выведена из-под юрисдикции Азербайджанской Республики». Представитель ADRA также напомнил, что постановлением Кабинета Министров № 499 от 20 декабря 2016 года утверждены технические требования к рекламным конструкциям. Согласно пункту 2 этого документа, рекламные установки должны изготавливаться и размещаться в соответствии с градостроительными и строительными нормами, обеспечивать безопасную эксплуатацию, не портить внешний вид территории, а крепежные элементы (болты, опоры и пр.) должны быть скрыты декоративными элементами. Азизов подчеркнул, что руководство «Садарака» нарушило не только требования закона, установив множество рекламных конструкций без разрешения, но и препятствует надзору агентства за соблюдением утвержденных технических норм. «Насколько эти щиты соответствуют строительным и градостроительным стандартам? Безопасны ли их конструкции? Соответствуют ли они современным эстетическим требованиям? Все эти вопросы входят в сферу надзорных полномочий агентства. ADRA обязано контролировать размещение лицензируемых рекламных конструкций не только на открытом пространстве, но и тех, что не требуют специального разрешения. Однако в «Садараке» наша деятельность по исполнению закона фактически блокируется», — констатировал Азизов.

Позор! Ранее сотрудники ADRA составили в отношении «Садарака» административный протокол за нарушение Закона о рекламе, однако суд Гарадагского района отменил этот протокол. В агентстве считают, что решение суда не учитывает требований закона и, мягко говоря, является несправедливым. Отвечая на вопрос, какие именно меры агентство намерено принять, Азизов заявил: «Наша цель — привести рекламную деятельность в соответствие с законодательством и предложить предпринимателям возможность размещать свою рекламу на современных лицензированных конструкциях, включая цифровые панели. Мы не намерены мешать предпринимателям в «Садараке» торговать и продвигать свою продукцию. Все, вероятно, видели современные рекламные панели, установленные ADRA в разных частях города. Учитывая, что торговый центр «Садарак» расположен у северного въезда в Баку, рядом с оживленной магистралью, мы стремимся заменить эти примитивные кустарные конструкции современными щитами, соответствующими градостроительным нормам. Предприниматели смогут размещать на них свою рекламу, уплачивая установленную государственную пошлину». Известный архитектор Эльчин Алиев также прокомментировал ситуацию. По его словам, нападение охраны на сотрудников ADRA — «это просто позор». Алиев отметил, что «Садарак» — неотъемлемая часть Баку: это не только место покупок для местных жителей, но и объект, куда приезжают туристы из других регионов и стран. «С этой точки зрения внешний облик торгового центра и визуальная среда на его территории должны рассматриваться как часть эстетического образа города Баку, — считает архитектор. — Особое внимание должно уделяться внешнему виду рекламных конструкций, установленных в «Садараке». Их форма, размер, цвет и расположение не могут быть случайными, а должны опираться на определенные дизайнерские принципы. Как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения эстетики крайне важно, чтобы за этими конструкциями осуществлялся надзор со стороны компетентных государственных органов. Хаотично размещенные, разнородные и не согласованные по стилю щиты портят облик территории и создают у покупателей и туристов ощущение беспорядка».

