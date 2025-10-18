У Нетаньяху все сложно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность переноса выборов 2026 года с ноября на июнь, чтобы укрепить свои политические позиции, пишут зарубежные СМИ.

Нетаньяху, как сообщается, надеется заключить соглашение о нормализации — в идеале с Саудовской Аравией — до голосования.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на расширение «Авраамовых соглашений» — мирного процесса между арабскими странами и Израилем.

Вместе с тем арабские и американские источники подтвердили Israel Hayom, что страны суннитского альянса — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн — направили в Белый дом и личным посланникам президента Дональда Трампа - Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, предупреждение о том, что реализация плана Трампа по Газе находится под угрозой.

Главное требование арабских государств — немедленное разоружение террористической организации ХАМАС. «Пока ХАМАС сохраняет оружие, мы не будем продолжать этот процесс», — говорится в сообщении, направленном в Вашингтон.