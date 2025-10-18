USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

У Нетаньяху все сложно

14:48 437

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность переноса выборов 2026 года с ноября на июнь, чтобы укрепить свои политические позиции, пишут зарубежные СМИ.

Нетаньяху, как сообщается, надеется заключить соглашение о нормализации — в идеале с Саудовской Аравией — до голосования. 

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на расширение «Авраамовых соглашений» — мирного процесса между арабскими странами и Израилем.

Вместе с тем арабские и американские источники подтвердили Israel Hayom, что страны суннитского альянса — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн — направили в Белый дом и личным посланникам президента Дональда Трампа - Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, предупреждение о том, что реализация плана Трампа по Газе находится под угрозой.

Главное требование арабских государств — немедленное разоружение террористической организации ХАМАС. «Пока ХАМАС сохраняет оружие, мы не будем продолжать этот процесс», — говорится в сообщении, направленном в Вашингтон.

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 613
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 438
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 1341
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5519
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 2895
Путин спутал Зеленскому все карты
Путин спутал Зеленскому все карты продолжение горячей темы
02:33 8156
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
Безопасно ли будет Путину в Будапеште?
13:57 1126
Нападение на посольство США: есть раненые
Нападение на посольство США: есть раненые ВИДЕО
13:18 2810
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
Ильхам Алиев: «Уровень воды в Каспии стремительно снижается»
11:21 3772
Трамп на русских больше не клюет
Трамп на русских больше не клюет горячая тема, все еще актуально
01:58 4274
Все воюют, работать некому
Все воюют, работать некому
12:29 2509

