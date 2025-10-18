USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?

Россия — один из главных партнеров Еревана, когда речь идет об экономике, торговле. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Отвечая на вопрос: «Как Москва реагирует на ваш будущий мирный договор с Азербайджаном? На ваше сотрудничество с ЕС? Им это ведь не нравится, не так ли?», Мирзоян отметил: «Может быть. Я не исключаю этого».

«Чуть раньше мы говорили о возможных мерах ЕС по упрощению доступа для армянских товаров на рынки ЕС. Сейчас мы диверсифицируем наши экономические, торговые, энергетические контакты, скажем так. Было много вопросов, по которым Армения и Россия пришли к согласию. И при этом Армения и Россия до сих пор не пришли к единому мнению по многим другим вопросам.

В случае с мирным соглашением, установлением мира, налаживанием транспортных связей мы увидели положительные заявления со стороны официальной Москвы. Также российские официальные лица выразили готовность поддержать, принять участие в транспортных проектах и так далее», - сказал глава МИД Армении.

По его словам, СМИ, а также члены российского парламента, политики, эксперты «время от времени очень жестко критикуют Армению, правительство, армянскую демократию, суверенные решения Армении, даже персоналии».

«Я имею в виду лидеров Армении. И, конечно, это усугубляет непонимание или разрыв разногласий между Арменией и Россией. Мы обращали внимание наших российских коллег на эти медийные пропагандистские атаки. Не думаю, что их ответ нас удовлетворил. Как я уже сказал, это наши суверенные решения.

Демократия — это наш выбор. Мы углубляем отношения с Европейским союзом, с США, то есть с нашими стратегическими партнерами. Сотрудничество с другими странами — это наш суверенный выбор, наше решение. Так что, либо нормальные партнеры уважают друг друга и решения друг друга, либо это партнерство нуждается в обновлении», - отметил Мирзоян.

