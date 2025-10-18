За столом Пакистан с «Талибаном»

Делегации Афганистана и Пакистана соберутся сегодня в Дохе на переговоры с целью положить конец вооруженным столкновениям между странами.

Как сообщает Deutsche Welle, делегации обеих стран возглавляют министры обороны.

15 октября власти Пакистана и Афганистана заключили соглашение о прекращении огня на 48 часов. Несмотря на неоднократные обвинения Пакистана в нарушении соглашения, позднее стороны договорились о продлении режима прекращения огня. Причиной конфликта называют деятельность группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» на территории Афганистана.