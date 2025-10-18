Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины

История часто становится самым ценным источником уроков для современности. Для Украины, которая сегодня отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность, опыт Первой Карабах ской войны и Бишкекского протокола 1994 года является важным ориентиром в поиске устойчивого и справедливого мира, пишет посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

«Первая Карабахская война 1990-х годов унесла тысячи жизней, заставила сотни тысяч людей покинуть свои дома и оставила регион в состоянии продолжительной неопределенности. Ключевым моментом в прекращении насилия стало подписание Бишкекского протокола, который официально зафиксировал прекращение огня и открыл путь для дипломатических переговоров.

Особую историческую роль в этом процессе сыграл Гейдар Алиев — тогдашний президент Азербайджана, навсегда вошедший в историю как общенациональный лидер азербайджанского народа. Его политическая воля, стратегическое видение и способность сочетать национальные интересы с привлечением международных партнеров стали решающими для прекращения активных боевых действий.

Гейдар Алиев понимал, что мир, даже временный, является предпосылкой для стабильности, восстановления экономики, укрепления вооруженных сил, международной поддержки и общественного доверия. Его решимость продемонстрировала всему миру важность лидерства и политической ответственности в процессах миростроительства.

Опыт Карабаха ясно показывает: мир не возникает сам по себе — его нужно строить системно и взвешенно. Немедленное прекращение боевых действий — это первый и самый важный шаг, который спасает жизни и открывает путь к переговорам.

Развитие оборонных сил и ответственное лидерство способны координировать внутренние усилия и привлекать международных партнеров, формируя доверие и контроль за выполнением договоренностей.

Сегодня Украина находится в схожей ситуации. Российская агрессия продолжается уже более 11 лет, а полномасштабная война — долгие 3 года и 8 месяцев. Украинский народ демонстрирует невероятную стойкость, а международное сообщество поддерживает нашу борьбу и готово к совместным дипломатическим шагам ради мира и обеспечения гарантий безопасности.

Сегодня стратегическое партнерство между Украиной и Азербайджаном является важным фактором укрепления безопасности и стабильности в регионе. Обе страны объединяет общее стремление защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также активное сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, экономики и дипломатии, создающее надежную основу для долгосрочного развития. Азербайджан, так же как и Украина, прекрасно понимает критическое значение международной поддержки для обеспечения государственной независимости и успеха любого мирного процесса.

Бишкекский протокол, подписанный в мае 1994 года, стал историческим шагом в прекращении карабахского конфликта. Протокол предусматривал немедленное прекращение огня, отвод тяжелой техники, организацию обмена пленными и обеспечение безопасности гражданского населения. Подписанный в чрезвычайно сложных условиях, он установил перемирие и открыл путь для дальнейших стратегических шагов по развитию страны.

В том же 1994 году, 20 сентября, в Баку под руководством Гейдара Алиева был подписан «Контракт века» с ведущими международными нефтегазовыми компаниями, который обеспечил масштабные инвестиции в добычу и транспортировку нефти и газа, став основой для экономического возрождения и модернизации энергетического сектора Азербайджана. Эти события демонстрируют, как дипломатическое урегулирование конфликта и международное сотрудничество могут взаимодействовать, создавая условия не только для мира, но и для устойчивого экономического развития, привлечения инвестиций и интеграции страны в глобальные рынки.

Опыт Карабаха показывает, что даже в самые трудные времена мир возможен при сочетании внутренней политической воли, стратегического лидерства и активной международной поддержки.

Для Украины эти уроки исключительно важны: они подтверждают, что устойчивый и справедливый мир достигается благодаря мужеству и героизму Сил обороны и всего народа, последовательной дипломатии, международной поддержке и вниманию к гуманитарным и безопасностным аспектам.

Анализируя опыт Карабаха, можно видеть, что даже после длительных и разрушительных конфликтов мир возможен при наличии политической воли, международной поддержки и координации действий на стратегическом уровне. Важным примером этого стало подписание в этом году президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при поддержке и непосредственном участии президента США Дональда Трампа мирной декларации.

Это историческое событие, изменившее ситуацию с безопасностью в регионе, подчеркивает, что международное посредничество и решимость лидеров способны превращать кризисные ситуации в реальные возможности для мира и развития.

Ежегодно 18 октября Азербайджанская Республика отмечает важную годовщину восстановления своей независимости, впервые обретенной 28 мая 1918 года.

Сегодня Азербайджан не только полностью восстановил свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, но и активно укрепляет региональное лидерство, расширяя политическое, экономическое, энергетическое и оборонное сотрудничество со стратегическими партнерами.

Украина искренне поздравляет Азербайджан с этой значимой датой и выражает благодарность за помощь и последовательную поддержку в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета.

Справедливый мир — это не просто отсутствие войны, а комплексное восстановление силы международного права и установление надежных и долгосрочных гарантий безопасности.

Опыт Карабаха, а также уроки Бишкекского протокола 1994 года и нынешней мирной декларации показывают, что даже в сложных и продолжительных военных конфликтах можно достичь устойчивого мира, если есть политическая решимость, стратегическое ответственное лидерство и поддержка международного сообщества.

В этом контексте партнерство Украины с Азербайджаном приобретает особое значение: совместные усилия в области региональной безопасности, энергетического и экономического развития создают прочную основу для стабильности и процветания обеих стран в будущем», - отмечает посол Гусев.