Путин и слил Рамиза Мехтиева

Рамиз Мехтиев исключен из Совбеза

15:40 2350

Экс-глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности Азербайджана, сообщает АПА.

Ранее возможность исключения Мехтиева из Совбеза допустил заместитель секретаря Совета безопасности Азербайджана Мадат Гулиев. Кроме того, председатель Совета ветеранов правящей партии «Ени Азербайджан» Ариф Рагимзаде заявлял, что Мехтиев будет исключен из рядов партии.

Ранее Сабаильский районный суд отправил Рамиза Мехтиева под домашний арест на 4 месяца. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).

Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 746
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1052
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1851
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3689
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4114
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1089
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2606
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1552
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3371
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5791
Не смешите мои «Томагавки»!
Не смешите мои «Томагавки»! главная тема
12:39 4044

