Рамиз Мехтиев исключен из Совбеза

Экс-глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности Азербайджана, сообщает АПА.

Ранее возможность исключения Мехтиева из Совбеза допустил заместитель секретаря Совета безопасности Азербайджана Мадат Гулиев. Кроме того, председатель Совета ветеранов правящей партии «Ени Азербайджан» Ариф Рагимзаде заявлял, что Мехтиев будет исключен из рядов партии.

Ранее Сабаильский районный суд отправил Рамиза Мехтиева под домашний арест на 4 месяца. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).