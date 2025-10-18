USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Rolex вернулся в Россию

15:45 1369

Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года, пишут российские СМИ.

Премиальный бренд часов в декабре 2024 года подавал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, 3 октября Роспатент принял решение зарегистрировать их.

Согласно документам, новую заявку на регистрацию товарного знака в виде словесного знака Rolex одноименная компания подала 22 января, 17 октября ведомство зарегистрировало его.

Газета Tages Anzeiger в феврале 2023 года сообщала, что 14 компаний и организаций, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность в РФ, но не исключили возможности возвращения в страну. Среди них была и компания-производитель часов Rolex.

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3509
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 747
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1056
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1853
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3695
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1089
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2606
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1553
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3374
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5792

ЭТО ВАЖНО

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3509
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 747
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1056
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1853
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3695
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1089
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2606
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1553
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3374
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5792
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться