Rolex вернулся в Россию

Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года, пишут российские СМИ.

Премиальный бренд часов в декабре 2024 года подавал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, 3 октября Роспатент принял решение зарегистрировать их.

Согласно документам, новую заявку на регистрацию товарного знака в виде словесного знака Rolex одноименная компания подала 22 января, 17 октября ведомство зарегистрировало его.

Газета Tages Anzeiger в феврале 2023 года сообщала, что 14 компаний и организаций, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность в РФ, но не исключили возможности возвращения в страну. Среди них была и компания-производитель часов Rolex.