Кровавые итоги летнего наступления России

Летнее наступление России на фронте в Украине провалилось, потери ВС РФ составили до 100 тысяч человек, а территориальные успехи оказались минимальными. Об этом сообщает издание The Economist.

Авторы статьи отмечают, что на Западе внимание сосредоточено на нехватке живой силы у ВСУ и постоянных наступлениях российской армии. Однако, по мнению издания, «это взгляд с неправильной стороны».

«Больше поражает то, как мало территории Россия захватила в своем третьем и самом крупном наступлении, и ужасная цена, которую она заплатила в людях и технике. Если ничего кардинально не изменится, Владимир Путин не сможет выиграть войну на поле боя. Тот факт, что он продолжает попытки, несмотря ни на что, свидетельствует о том, что у него закончились идеи», — пишет The Economist.

Журнал проанализировал около 200 достоверных оценок потерь России от западных правительств и независимых исследователей. Сочетание этих данных показало, что с начала полномасштабного вторжения и до января 2025 года совокупные потери российских войск составили от 640 до 877 тысяч человек, из которых от 137 до 228 тысяч погибли. К 13 октября это число выросло почти на 60% — до 984 тысяч, составив 1,44 миллиона человек, включая 190–480 тысяч погибших.

Хотя российская армия добилась частичных территориальных успехов в 2025 году, в масштабах Украины они остаются незначительными. По расчетам The Economist, такими темпами захват всех территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей может произойти не раньше июня 2030 года. А полный захват Украины занял бы еще более ста лет.

Издание также не видит предпосылок для внезапного обвала украинской обороны, так как «характер боевых действий — прежде всего постоянная угроза дронов — делает невозможной концентрацию значительных сил в одной точке». Даже локальные успехи не могут быть превращены в стратегический прорыв.

The Economist обращает внимание и на соотношение потерь сторон. По данным сайта UALosses, основанным на публичных некрологах, число погибших украинских военных составляет 77 403 человека, а ещё 77 842 числятся пропавшими без вести. При этом за последний год число зарегистрированных смертей заметно снизилось — с осени 2024 года зафиксировано 8 668 некрологов.

Даже если реальное число потерь Украины вдвое выше, оно все равно остаётся значительно меньше российских. По оценке The Economist, в 2025 году на каждого погибшего украинца приходится примерно пять погибших российских солдат.

«При таких темпах человеческие ресурсы могут вскоре стать более серьезным ограничением для России, чем для Украины. Когда началось наступление, россиян заманивали щедрыми бонусами за службу, и вербовка Путина опережала украинскую на 10–15 тысяч человек в месяц. Однако большие потери России этим летом, вероятно, свели на нет это преимущество», — заключает издание.