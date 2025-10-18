USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Матушкина обвинили в госизмене

16:21 1131

Президент «Международной ассоциации частных детективов» России Андрей Матушкин стал подозреваемым по уголовному делу о государственной измене (статья 275 УК, предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Матушкина арестовали в сентябре, он находится в одном из следственных изоляторов Петербурга. По версии следствия, глава ассоциации собирал и передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну.

Также его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и «содействии в реализации ее задач на территории России». По данным источника РБК, речь идет о контактах с представителями стран Балтии.

Частный детектив Михаил Локтионов сообщил изданию, что вместе с Матушкиным были задержаны еще двое детективов, одного из них позднее отпустили. Их имена не приводятся.

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3510
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 750
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1058
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1858
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3698
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1090
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2609
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1553
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3377
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5792

ЭТО ВАЖНО

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3510
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 750
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1058
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1858
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3698
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1090
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2609
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1553
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3377
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5792
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться