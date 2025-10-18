Матушкина обвинили в госизмене

Президент «Международной ассоциации частных детективов» России Андрей Матушкин стал подозреваемым по уголовному делу о государственной измене (статья 275 УК, предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Матушкина арестовали в сентябре, он находится в одном из следственных изоляторов Петербурга. По версии следствия, глава ассоциации собирал и передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну.

Также его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и «содействии в реализации ее задач на территории России». По данным источника РБК, речь идет о контактах с представителями стран Балтии.

Частный детектив Михаил Локтионов сообщил изданию, что вместе с Матушкиным были задержаны еще двое детективов, одного из них позднее отпустили. Их имена не приводятся.