USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча

16:26 1058

На площади Свободы в Ереване начинается митинг движения «По-нашему» в поддержку российско-армянского предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и арестованных армянских священнослужителей.

После митинга ожидается шествие к зданию Службы государственной безопасности Армении, где содержатся Карапетян и арестованные священники. 

Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого правительство объявило о намерении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». В офисах группы компаний «Ташир» проводились обыски и задержания.

На днях суд продлил срок ареста бизнесмена на 30 дней.

Кроме того, несколько дней назад пятеро священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви и сам предстоятель владыка Мкртыч были задержаны после обысков в их квартирах.

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3514
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 750
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1059
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1859
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3700
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1090
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2609
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1554
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3377
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5793

ЭТО ВАЖНО

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3514
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 750
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1059
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1859
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3700
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1090
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2609
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1554
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3377
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5793
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться