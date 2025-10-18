Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча

На площади Свободы в Ереване начинается митинг движения «По-нашему» в поддержку российско-армянского предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и арестованных армянских священнослужителей.

После митинга ожидается шествие к зданию Службы государственной безопасности Армении, где содержатся Карапетян и арестованные священники.

Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого правительство объявило о намерении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». В офисах группы компаний «Ташир» проводились обыски и задержания.

На днях суд продлил срок ареста бизнесмена на 30 дней.

Кроме того, несколько дней назад пятеро священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви и сам предстоятель владыка Мкртыч были задержаны после обысков в их квартирах.