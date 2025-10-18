USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность

16:38 752

У Еревана очень хороший диалог с Турцией на многих уровнях: лидеров, министров иностранных дел, специальных посланников и технических групп. Об этом Deutsche Welle заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Я не говорю о различных министерствах. Так что диалог происходил и происходит сейчас без каких-либо предварительных условий. Я лично не вижу никакой проблемы для открытия армяно-турецкой границы, не вижу проблем для установления армяно-турецких дипломатических отношений.

Это также подтвердили наши турецкие коллеги. Они выражают готовность и на деле демонстрируют готовность открыть границы, возобновить железнодорожное сообщение, возобновить двустороннюю прямую торговлю, даже не говоря об установлении дипломатических отношений.

Поэтому я считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьемся весьма ощутимого прогресса в этом направлении. Это вопрос, я не знаю, максимум нескольких месяцев. Это мое восприятие. Посмотрим, как все сложится», — сказал глава МИД Армении.

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3516
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 753
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1060
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1861
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3703
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1092
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2610
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1555
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3377
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5794

ЭТО ВАЖНО

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3516
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 753
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1060
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1861
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3703
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1092
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2610
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1555
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3377
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5794
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться