Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность

У Еревана очень хороший диалог с Турцией на многих уровнях: лидеров, министров иностранных дел, специальных посланников и технических групп. Об этом Deutsche Welle заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Я не говорю о различных министерствах. Так что диалог происходил и происходит сейчас без каких-либо предварительных условий. Я лично не вижу никакой проблемы для открытия армяно-турецкой границы, не вижу проблем для установления армяно-турецких дипломатических отношений.

Это также подтвердили наши турецкие коллеги. Они выражают готовность и на деле демонстрируют готовность открыть границы, возобновить железнодорожное сообщение, возобновить двустороннюю прямую торговлю, даже не говоря об установлении дипломатических отношений.

Поэтому я считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьемся весьма ощутимого прогресса в этом направлении. Это вопрос, я не знаю, максимум нескольких месяцев. Это мое восприятие. Посмотрим, как все сложится», — сказал глава МИД Армении.