USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Китай призвал не шутить с Тайванем

16:50 475

Представитель Министерства обороны Китая в пятницу предостерег США от рискованных попыток разыграть «тайваньскую карту» и вооружить Тайвань, предупредив, что «любой подобный шаг обойдется Соединенным Штатам дорого», передает агентство «Синьхуа».

Пресс-секретарь Минобороны Китая Чжан Сяоган сделал это заявление в ответ на запрос СМИ о новом Законе о разрешении национальной обороны, принятом Конгрессом США, который включает положения о направлении средств на общую сумму 1 миллиард американских долларов на укрепление так называемого военного сотрудничества с Тайванем.

По словам представителя оборонного ведомства, «негативные положения закона, касающиеся явного вмешательства Китая во внутренние дела страны, подрывают суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, а также нарушают глобальный мир и стабильность».

Выразив решительный протест против этих положений, Чжан Сяоган подчеркнул, что тайваньский вопрос является «первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях».

Он призвал Соединенные Штаты полностью соблюдать принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, неуклонно выполнять свои обещания о том, что они не будут поддерживать «независимость Тайваня», и воздерживаться от отправки ошибочных сигналов сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня, или от участия в любой форме военного взаимодействия с китайским регионом Тайвань.

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3520
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 753
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1060
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1862
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3704
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1093
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2614
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1556
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3379
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5794

ЭТО ВАЖНО

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3520
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 753
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1060
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1862
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3704
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1093
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2614
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1556
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3379
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5794
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться