Китай призвал не шутить с Тайванем

Представитель Министерства обороны Китая в пятницу предостерег США от рискованных попыток разыграть «тайваньскую карту» и вооружить Тайвань, предупредив, что «любой подобный шаг обойдется Соединенным Штатам дорого», передает агентство « Синьхуа » .

Пресс-секретарь Минобороны Китая Чжан Сяоган сделал это заявление в ответ на запрос СМИ о новом Законе о разрешении национальной обороны, принятом Конгрессом США, который включает положения о направлении средств на общую сумму 1 миллиард американских долларов на укрепление так называемого военного сотрудничества с Тайванем.

По словам представителя оборонного ведомства, «негативные положения закона, касающиеся явного вмешательства Китая во внутренние дела страны, подрывают суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, а также нарушают глобальный мир и стабильность».

Выразив решительный протест против этих положений, Чжан Сяоган подчеркнул, что тайваньский вопрос является «первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях».

Он призвал Соединенные Штаты полностью соблюдать принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, неуклонно выполнять свои обещания о том, что они не будут поддерживать «независимость Тайваня», и воздерживаться от отправки ошибочных сигналов сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня, или от участия в любой форме военного взаимодействия с китайским регионом Тайвань.