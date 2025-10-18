Неутешительный прогноз МВФ

По его словам, ухудшение прогнозов экономического роста страны отражает последствия российских обстрелов энергетических объектов, влияющих не только на экономику, но и на гражданское население.

МВФ в обновленном октябрьском Обзоре мировой экономики подтвердил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2% по итогам 2025 года и 4,5% в 2026-м. В то же время фонд скорректировал свой прогноз по росту общего государственного долга Украины: по результатам 2025-го этот показатель достигнет 108,6% от ВВП страны, тогда как в апреле ожидалось его повышение до 110%.

Каммер отметил, что МВФ учел то, что правительство Украины четко указало, что война «продлится дольше». В этом контексте он подтвердил, что фонд прогнозирует показатели экономического роста Украины с учетом того, что война может продолжаться в течение 2026 года.