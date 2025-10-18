Неутешительный прогноз МВФ

Война в Украине продлится в течение 2026 года. Такое заявление сделал глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
По его словам, ухудшение прогнозов экономического роста страны отражает последствия российских обстрелов энергетических объектов, влияющих не только на экономику, но и на гражданское население.
МВФ в обновленном октябрьском Обзоре мировой экономики подтвердил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2% по итогам 2025 года и 4,5% в 2026-м. В то же время фонд скорректировал свой прогноз по росту общего государственного долга Украины: по результатам 2025-го этот показатель достигнет 108,6% от ВВП страны, тогда как в апреле ожидалось его повышение до 110%.
Каммер отметил, что МВФ учел то, что правительство Украины четко указало, что война «продлится дольше». В этом контексте он подтвердил, что фонд прогнозирует показатели экономического роста Украины с учетом того, что война может продолжаться в течение 2026 года.