Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Си Цзиньпин взялся за генералов

17:20 248

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военнослужащих, сообщают китайские СМИ.

Они исключены из Коммунистической партии Китая за дисциплинарные нарушения и преступления, связанные с исполнением служебных обязанностей, заявило министерство обороны страны.

The Wall Street Journal пишет, что один из уволенных — «второй по значимости генерал» Хэ Вэйдун. Издание отмечает, что он был младшим по рангу из двух заместителей председателя высшего военного руководящего органа Компартии и членом Политбюро.

Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 3527
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 755
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
Армяне вышли за Карапетяна и владыку Мкртыча
16:26 1060
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 1865
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 3705
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4115
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1094
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 2614
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 1556
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана
Цены на нефть бьют по бюджету Азербайджана наш комментарий
14:17 3382
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса
Москва, отряхнув руки от праха старого альянса этот циничный мир
03:58 5794

