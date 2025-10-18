USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Участник резни израильтян задержан в США

17:44 1764

Американские власти сообщили об аресте 33-летнего палестинца Махмуда Амина Якуба аль-Мухтади, которого подозревают в участии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Мужчина был задержан в штате Луизиана по обвинениям в мошенничестве с визой и связях с иностранной террористической организацией.

Согласно данным Министерства юстиции США, аль-Мухтади прибыл в страну в сентябре 2024 года, получив визу через американское посольство в Каире. В визовой анкете он отрицал свою причастность к каким-либо вооружённым группам. Однако, как утверждает следствие, анализ телефонных данных и сообщений в соцсетях указывает на его участие в атаке 7 октября в израильском кибуце Кфар-Аза, одном из эпицентров нападения боевиков ХАМАС.

После приезда в США аль-Мухтади некоторое время жил в городе Талса (Оклахома), а затем переехал в Лафайет, штат Луизиана, где, по информации ФБР, работал в местном ресторане. Арест был произведен после того, как следователи выявили несоответствия в его иммиграционных документах и нашли доказательства его прошлых связей с группировкой.

Ведомство утверждает, что мужчина поддерживал контакты с представителями ХАМАС и участвовал в боевой подготовке до своего выезда с Ближнего Востока. В обвинительном заключении ему инкриминируются два основных пункта: мошенничество с визой и оказание материальной поддержки иностранной террористической организации.

Аль-Мухтади содержится в исправительном центре округа Сент-Мартин. Официальные представители защиты пока не выступали с комментариями. Судебное разбирательство пройдет в федеральном суде по делам Луизианы.

ЭТО ВАЖНО

