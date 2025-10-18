USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Мадуро должен уйти сам

18:11 768

Кампания давления, проводимая США в отношении Венесуэлы, направлена на то, чтобы президент республики Николас Мадуро отказался от полномочий главы государства. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Источники заявили CNN: цель - надавить на Мадуро, чтобы он сам ушел в отставку, в том числе при помощи достоверной угрозы того, что США применят военную силу, если Мадуро не покинет должность», – отмечает телеканал.

Ранее на этой неделе стало известно, что глава Южного командования ВС США адмирал Элвин Холси покинет свой пост в декабре — менее чем через год после назначения. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, причиной такого решения могли стать нарастающие разногласия между Холси и главой Пентагона Питом Хегсетом. Последний, по данным телеканала, выражал недовольство тем, что руководство командования недостаточно активно борется с наркоторговлей в регионе и не в полной мере делится информацией об осуществляемых операциях.

В то же время в самом командовании, как утверждает CNN, высказывали сомнения в правомерности проводимых действий, в частности — ударов по судам, которые, по версии Вашингтона, перевозили наркотики. Вопрос о юридических основаниях таких операций, по информации телеканала, поднимался и на уровне военных юристов в Пентагоне.

Несмотря на это, собеседники CNN в оборонном ведомстве выразили мнение, что внутренние разногласия вряд ли повлияют на общий курс американской политики в регионе. Как отмечает телеканал, администрация США опирается на правовую позицию Министерства юстиции, согласно которой деятельность наркокартелей представляет прямую угрозу национальной безопасности. Это, по оценке телеканала, позволяет Вашингтону наносить удары в Карибском бассейне и потенциально расширять спектр целей и географию операций. 

Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 5778
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 1252
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 1766
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 6224
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 1691
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян ОБНОВЛЕНО 17:56
17:56 2499
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 3391
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4247
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1592
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 3660
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 2107

