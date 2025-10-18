Мадуро должен уйти сам

Кампания давления, проводимая США в отношении Венесуэлы, направлена на то, чтобы президент республики Николас Мадуро отказался от полномочий главы государства. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Источники заявили CNN: цель - надавить на Мадуро, чтобы он сам ушел в отставку, в том числе при помощи достоверной угрозы того, что США применят военную силу, если Мадуро не покинет должность», – отмечает телеканал.

Ранее на этой неделе стало известно, что глава Южного командования ВС США адмирал Элвин Холси покинет свой пост в декабре — менее чем через год после назначения. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, причиной такого решения могли стать нарастающие разногласия между Холси и главой Пентагона Питом Хегсетом. Последний, по данным телеканала, выражал недовольство тем, что руководство командования недостаточно активно борется с наркоторговлей в регионе и не в полной мере делится информацией об осуществляемых операциях.

В то же время в самом командовании, как утверждает CNN, высказывали сомнения в правомерности проводимых действий, в частности — ударов по судам, которые, по версии Вашингтона, перевозили наркотики. Вопрос о юридических основаниях таких операций, по информации телеканала, поднимался и на уровне военных юристов в Пентагоне.

Несмотря на это, собеседники CNN в оборонном ведомстве выразили мнение, что внутренние разногласия вряд ли повлияют на общий курс американской политики в регионе. Как отмечает телеканал, администрация США опирается на правовую позицию Министерства юстиции, согласно которой деятельность наркокартелей представляет прямую угрозу национальной безопасности. Это, по оценке телеканала, позволяет Вашингтону наносить удары в Карибском бассейне и потенциально расширять спектр целей и географию операций.