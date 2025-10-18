Россия запускает беспилотники у границ НАТО

USD 1.7000
Учения расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Суперкам» подразделения БПЛА Балтийского флота РФ прошли на одном из полигонов в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает «Интерфакс».

«Расчеты беспилотников «Суперкам» выполнили учебно-тренировочные полеты на высотах до 5 тыс. метров. Специалисты проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывания сухопутных подразделений флота при выполнении ими боевых стрельб на полигоне», – говорится в сообщении.

В рамках учений расчеты БПЛА «Суперкам» также осуществили наблюдение за обстановкой в прибрежной зоне Калининградской области.

Как отметили в Балтфлоте, использование дронов в ходе учебно-боевых мероприятий позволяет в сжатые сроки получать данные о местности и расположении условного противника, а также повышает точность огневого поражения, что в целом способствует эффективному решению поставленных задач.

Аппараты «Суперкам» предназначены для круглосуточного воздушного наблюдения с возможностью передачи видеоизображения в режиме реального времени.

