Трамп все еще хочет поговорить с товарищем Кимом

Администрация США рассматривает возможность проведения встречи президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе визита американского лидера в Южную Корею для участия в саммите АТЭС. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с темой, сотрудники администрации в частном порядке обсуждают организацию встречи Трампа и Ким Чен Ына, когда президент в ноябре посетит Азию. Многие настроены скептически, что такое может случиться», – информирует телеканал.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) запланирован на 31 октября — 1 ноября.

Источники телеканала указывают, что о серьезной подготовке говорить пока не приходится. В частности, между Вашингтоном и Пхеньяном в настоящее время отсутствуют прямые каналы связи, которыми стороны располагали в период первого президентского срока Трампа. По информации CNN, ранее в этом году администрация США направила письмо северокорейскому лидеру, однако ответа на него получено не было.

Несмотря на это, сотрудники службы безопасности Белого дома дважды посещали Южную Корею, изучая потенциальные площадки для возможной встречи. Однако, как отмечается, среди рассматриваемых вариантов не фигурировал Пханмунджом — населенный пункт в демилитаризованной зоне на границе двух Корей, где в 2019 году Трамп и Ким Чен Ын уже провели переговоры.

По сведениям телеканала, в ходе визита в августе президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в Вашингтон он пригласил Трампа на саммит АТЭС и предложил рассмотреть возможность встречи с северокорейским лидером. Трамп, как сообщается, проявил интерес к этой идее.

Тем не менее, по данным CNN, в настоящий момент внимание американской стороны сосредоточено преимущественно на подготовке возможных переговоров между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, а также на актуальной повестке американо-китайских отношений. Кроме того, изменилась и региональная динамика: в отличие от периода, когда проходила встреча в Пханмунджоме, уровень взаимодействия между Сеулом и Пхеньяном значительно снизился.

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Второй раунд переговоров прошел в Ханое в феврале 2019 года, однако завершился досрочно – без подписания соглашения и совместного заявления. Третья встреча лидеров состоялась 30 июня 2019 года в демилитаризованной зоне, где стороны договорились возобновить консультации по денуклеаризации Корейского полуострова, прерванные после неудачи ханойского саммита.