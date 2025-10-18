МЧС достигло своих целей в Агдаме

В строящемся в Агдаме жилом комплексе Aghdam Residence при организации Управления по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены учения на тему «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях и эвакуация».

В учениях, в которых были задействованы живая сила и техника Карабахского регионального центра МЧС, Государственной службы пожарной охраны, Государственного пожарного надзора и Службы спасения особого риска, целью было привить персоналу, задействованному в строительных работах, правила поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах.

Сначала в теоретической части учений сотрудники МЧС предоставили участникам мероприятия подробную информацию о чрезвычайных ситуациях, в том числе о пожарах, необходимых правилах поведения, способах защиты от минной опасности, мерах по эвакуации, а также продемонстрировали видеоролики на эту тему. Затем началась практическая часть учений.

Так, после подачи сигнала «Тревога» при условном пожаре подразделения пожарно-спасательных служб МЧС оперативно прибыли на место происшествия и совместно с соответствующим персоналом комплекса осуществили эвакуацию людей в безопасное место в соответствии с планом эвакуации объекта, параллельно провели мероприятия по «борьбе с пожаром» и оказали «первую помощь» условно пострадавшим.

Учения успешно завершились, поставленные цели были достигнуты.