Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева

18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 октября принял командующего Центральным командованием и адмирала Военно-морских сил США Брэда Купера.

Купер поздравил Алиева с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве президента США в Вашингтоне.

Поблагодарив за поздравления, глава государства отметил особую роль президента Дональда Трампа в этом вопросе.

Подчеркнув, что подписанные в Вашингтоне документы создают широкие возможности для развития региона, Алиев заявил, что Азербайджан и Армения уже адаптировались к жизни в условиях мира.

В ходе беседы было с удовлетворением отмечено развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в последнее время, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

