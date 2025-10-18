USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Танкер взорвался у берегов Йемена

18:54 528

Взрыв произошел в субботу на танкере под флагом Камеруна в Аденском заливе. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на охранную компанию Ambrey.

Судно находилось в 110 километрах от города Ахвар, расположенного на южном побережье Йемена, когда произошел инцидент. После взрыва экипаж незамедлительно передал сигнал бедствия.

Причины случившегося пока остаются неизвестными. В компании Ambrey подчеркнули, что, предположительно, мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» не причастно к этому происшествию.

Телеканал Al Arabiya позже сообщил, что экипаж нефтяного танкера из 26 человек был полностью эвакуирован.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил факт инцидента. Отмечается, что «судно было поражено неизвестным снарядом», в результате атаки возник пожар. В UKMTO указали, что инцидент произошел в 116 морских милях к востоку от йеменского портового города Аден.

Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 5785
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 1263
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 1773
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 6231
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 1694
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян ОБНОВЛЕНО 17:56
17:56 2503
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 3396
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4248
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1592
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 3663
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 2109

