Танкер взорвался у берегов Йемена

Взрыв произошел в субботу на танкере под флагом Камеруна в Аденском заливе. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на охранную компанию Ambrey.

Судно находилось в 110 километрах от города Ахвар, расположенного на южном побережье Йемена, когда произошел инцидент. После взрыва экипаж незамедлительно передал сигнал бедствия.

Причины случившегося пока остаются неизвестными. В компании Ambrey подчеркнули, что, предположительно, мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» не причастно к этому происшествию.

Телеканал Al Arabiya позже сообщил, что экипаж нефтяного танкера из 26 человек был полностью эвакуирован.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил факт инцидента. Отмечается, что «судно было поражено неизвестным снарядом», в результате атаки возник пожар. В UKMTO указали, что инцидент произошел в 116 морских милях к востоку от йеменского портового города Аден.