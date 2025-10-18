Вэнс летит в Израиль разоружать ХАМАС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует совершить официальный визит в Израиль на следующей неделе, сообщили в субботу израильские СМИ.

«Вэнс посетит Израиль на следующей неделе: его поездка совпадет с турне по региону спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Они приедут в Израиль в рамках усилий США по продолжению реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников», – отмечает портал Ynet.

По информации издания The Times of Israel, Вэнс обсудит второй этап американского мирного плана, включающего разоружение палестинского движения ХАМАС и создание новой управленческой структуры в Газе.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф посетит Египет и Израиль, а также, вероятно, совершит поездку в сектор Газа. По имеющимся данным, его задачей станет проработка вопроса о международных стабилизационных силах, которые, согласно американскому плану, должны быть размещены на части территории Газы и позволят Армии обороны Израиля отступить из анклава.

Помимо этого, Соединенные Штаты намерены начать восстановление тех районов Газы, которые не контролируются ХАМАС, в частности района Рафах. В Вашингтоне рассчитывают, что Рафах станет образцом послевоенного устройства сектора.