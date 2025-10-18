USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Вэнс летит в Израиль разоружать ХАМАС

19:01 300

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует совершить официальный визит в Израиль на следующей неделе, сообщили в субботу израильские СМИ.

«Вэнс посетит Израиль на следующей неделе: его поездка совпадет с турне по региону спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Они приедут в Израиль в рамках усилий США по продолжению реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников», – отмечает портал Ynet.

По информации издания The Times of Israel, Вэнс обсудит второй этап американского мирного плана, включающего разоружение палестинского движения ХАМАС и создание новой управленческой структуры в Газе.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф посетит Египет и Израиль, а также, вероятно, совершит поездку в сектор Газа. По имеющимся данным, его задачей станет проработка вопроса о международных стабилизационных силах, которые, согласно американскому плану, должны быть размещены на части территории Газы и позволят Армии обороны Израиля отступить из анклава.

Помимо этого, Соединенные Штаты намерены начать восстановление тех районов Газы, которые не контролируются ХАМАС, в частности района Рафах. В Вашингтоне рассчитывают, что Рафах станет образцом послевоенного устройства сектора.

Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 5787
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 1264
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 1774
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 6233
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 1695
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян ОБНОВЛЕНО 17:56
17:56 2504
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 3397
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4248
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1594
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 3663
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 2109

