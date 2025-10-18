USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Стубб рассказал о тактике Трампа с кнутом

19:17 266

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью ВВС, что только американский лидер Дональд Трамп способен убедить своего российского коллегу Владимира Путина начать серьезные переговоры о мире с Украиной.

«Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить РФ сесть за стол переговоров о мире, и именно это пытается сделать президент Трамп», – сказал Стубб.

По мнению президента Финляндии, Трамп пытался склонить Путина к переговорам, предложив «пряник» на саммите в августе на Аляске. Однако, как отметил Стубб, достигнуть взаимопонимания тогда не удалось, и в Вашингтоне начали склоняться к «кнуту».

При этом, по его оценке, несмотря на все сложности, именно со вступлением Трампа во второй президентский срок переговорный процесс по Украине продвинулся дальше, чем за предыдущие три года.

Отметим, Стубб известен своими личными связями с американским лидером. В августе он стал единственным главой небольшого европейского государства, принявшим участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и группы европейских лидеров с Трампом в Белом доме.

Кроме того, накануне переговоров с Трампом Зеленский провел продолжительную беседу с президентом Финляндии и отметил, что координирует с ним позиции.

Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 5789
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 1264
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 1775
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 6234
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 1695
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян ОБНОВЛЕНО 17:56
17:56 2506
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 3397
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4249
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1594
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 3666
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 2109

ЭТО ВАЖНО

Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 5789
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 1264
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 1775
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 6234
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 1695
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян ОБНОВЛЕНО 17:56
17:56 2506
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 3397
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4249
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1594
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
У Мирзояна спросили: России не нравится мир Армении с Азербайджаном?
14:51 3666
У Нетаньяху все сложно
У Нетаньяху все сложно
14:48 2109
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться