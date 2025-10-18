Стубб рассказал о тактике Трампа с кнутом

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью ВВС, что только американский лидер Дональд Трамп способен убедить своего российского коллегу Владимира Путина начать серьезные переговоры о мире с Украиной.

«Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить РФ сесть за стол переговоров о мире, и именно это пытается сделать президент Трамп», – сказал Стубб.

По мнению президента Финляндии, Трамп пытался склонить Путина к переговорам, предложив «пряник» на саммите в августе на Аляске. Однако, как отметил Стубб, достигнуть взаимопонимания тогда не удалось, и в Вашингтоне начали склоняться к «кнуту».

При этом, по его оценке, несмотря на все сложности, именно со вступлением Трампа во второй президентский срок переговорный процесс по Украине продвинулся дальше, чем за предыдущие три года.

Отметим, Стубб известен своими личными связями с американским лидером. В августе он стал единственным главой небольшого европейского государства, принявшим участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и группы европейских лидеров с Трампом в Белом доме.

Кроме того, накануне переговоров с Трампом Зеленский провел продолжительную беседу с президентом Финляндии и отметил, что координирует с ним позиции.