Кремль вербует «одноразовых» агентов через соцсети

Российская разведка с начала полномасштабной войны в Украине потеряла в Европе более 700 агентов и теперь активно прибегает к вербовке так называемых «одноразовых шпионов». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВР).

В СВР отметили, что с февраля 2022 года российская разведывательная сеть в Европе была практически разгромлена. Так, европейские спецслужбы выслали около 700 российских шпионов, которые в большинстве случаев действовали под прикрытием дипломатических представительств РФ.

«Самые масштабные чистки произошли в Болгарии, где статус persona non grata получили 82 сотрудника российских дипучреждений. В Германии выслали 65 человек, в Польше – 58, Румынии – 52, Словакии – 39, Нидерландах и Словении – по 34 и так далее», – уточнили в украинской разведке.

После утраты этой разведывательной сети российские спецслужбы переключили усилия на вербовку гражданских лиц из европейских стран. С 2022 года зарегистрировано:

47 случаев шпионажа в пользу Кремля в Польше;

20 — в Эстонии;

19 — в Латвии;

12 — в Германии;

10 — в Великобритании.

«В целом подозреваемыми в работе на Россию стали 130 человек в 12 европейских государствах», – говорится в сообщении СВР.

При этом российские спецслужбы, осознавая неизбежность провала своих агентов, перешли к практике вербовки так называемых «одноразовых шпионов». Их привлекают для выполнения разовых задач – получения информации или реализации конкретных операций. Для этого россияне использует интернет, социальные сети, церковные общины, спортивные клубы и массовые мероприятия, где ищут потенциальных исполнителей.

«Это часть гибридной стратегии Кремля, направленной на подрыв безопасности европейских государств. Служба внешней разведки Украины призывает украинцев и граждан других стран сохранять бдительность, чтобы не стать инструментом российской агрессии», – резюмировали в СВР.