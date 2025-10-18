Хуситы проводят рейды в офисах ООН

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах», контролирующего около трети территории Йемена, задержали в Сане нескольких сотрудников ООН. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, силы безопасности движения провели рейд в одном из офисов ООН, который продолжает работу на территории, контролируемой повстанцами. По данным источников, задержанных сотрудников направили на допрос, у них изъяли мобильные телефоны и другие средства связи.

Источник в ООН отметил, что за последние два дня в столице Йемена участились случаи нападений хуситов на объекты международных организаций. По его словам, новая волна эскалации началась после недавнего заявления лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси о существовании «опасных шпионских ячеек», связанных с гуманитарными структурами, действующими на территории страны.

В последнем обращении к своим сторонникам аль-Хуси заявил, что располагает «неопровержимыми доказательствами» участия сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН в передаче Израилю разведывательных данных, которые, по его словам, помогли нанести удары по Сане в августе текущего года. В результате этих атак погибли несколько высокопоставленных представителей движения, в том числе глава правительства, сформированного хуситами, и начальник генерального штаба вооруженных сил повстанцев.

В начале октября повстанцы задержали девять сотрудников ООН, обвинив их в шпионаже. По данным официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, с 2021 года на подконтрольной хуситам территории было задержано 53 сотрудника международной организации.