Пожар в аэропорту Бангладеш остановил полеты

Крупный пожар вспыхнул в международном аэропорту столицы Бангладеш Дакки, вызвав приостановку рейсов. Об этом сообщает газета The Daily Star.



Возгорание началось в грузовых помещениях аэропорта и быстро охватило значительную площадь. «Для тушения пожара задействованы 36 пожарных расчетов», — сообщил сотрудник пожарной службы Талха Бин Засим.

По данным телеканала bdnews24, пожар вспыхнул около 14:30 по местному времени (12:30 по Баку).

Не менее пяти рейсов различных авиакомпаний, которые должны были приземлиться в Дакке, были перенаправлены в международные аэропорты имени Шаха Аманата в Чаттограме и имени Османи в Силхете, сообщили источники издания The Daily Star.

В пресс-службе аэропорта отметили, что воздушная гавань остается закрытой до 18:00 сегодняшнего дня (16:00 по бакинскому времени). Власти заверили, что перенаправленные рейсы вернутся в Дакку после стабилизации обстановки.