Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы

19:50

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Центральным командованием США и адмиралом Военно-морских сил Брэдом Купером.

Сначала гости побывали на Аллее шехидов, где почтили память шехидов, отдавших жизни за родину.

Как сообщили в Минобороны, на встрече Гасанов выразил удовлетворение сложившимся уровнем двусторонних связей и мероприятиями, реализуемыми по различным направлениям сотрудничества.

Купер, в свою очередь, поблагодарил за тёплый прием и оказанное гостеприимство. Адмирал выразил признательность за вклад военнослужащих азербайджанской армии в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул необходимость развития двустороннего сотрудничества.

В заключение были обсуждены новые перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США.

Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
19:50
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
18:49
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима»
17:38
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
17:56
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
04:15
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21

