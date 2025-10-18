Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Центральным командованием США и адмиралом Военно-морских сил Брэдом Купером.

Сначала гости побывали на Аллее шехидов, где почтили память шехидов, отдавших жизни за родину.

Как сообщили в Минобороны, на встрече Гасанов выразил удовлетворение сложившимся уровнем двусторонних связей и мероприятиями, реализуемыми по различным направлениям сотрудничества.

Купер, в свою очередь, поблагодарил за тёплый прием и оказанное гостеприимство. Адмирал выразил признательность за вклад военнослужащих азербайджанской армии в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул необходимость развития двустороннего сотрудничества.

В заключение были обсуждены новые перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США.