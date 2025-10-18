Американские бомбардировщики прибыли в Японию

Группа стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США прибыла на авиабазу Мисава, расположенную на севере японского острова Хонсю. Об этом сообщает издание Newsweek.

Стратегические бомбардировщики были переброшены на японскую авиабазу в последние дни с базы ВВС США Дайс, расположенной в штате Техас. О целях и задачах миссии официально не сообщается.

Как отмечает издание, развертывание американской авиации совпадает по времени с подготовкой к масштабным военным учениям Сил самообороны Японии, которые пройдут по всей стране с 20 по 31 октября. В маневрах также примут участие подразделения ВС США и Австралии.