Пашинян летит к Папе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 18 по 20 октября совершит рабочий визит в Ватикан. Об этом заявила пресс-секретарь главы правительства Армении Назели Багдасарян, сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, 19 октября Пашинян примет участие в церемонии канонизации архиепископа Игнатия Малояна и еще шести блаженных. Торжественное богослужение под председательством Папы Римского Льва XIV пройдет на площади Святого Петра.
В рамках визита также запланированы встречи премьер-министра Армении с главой Римского престола и государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.