Пашинян летит к Папе

20:27 799

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 18 по 20 октября совершит рабочий визит в Ватикан. Об этом заявила пресс-секретарь главы правительства Армении Назели Багдасарян, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, 19 октября Пашинян примет участие в церемонии канонизации архиепископа Игнатия Малояна и еще шести блаженных. Торжественное богослужение под председательством Папы Римского Льва XIV пройдет на площади Святого Петра.

В рамках визита также запланированы встречи премьер-министра Армении с главой Римского престола и государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49 1277
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50 905
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 7338
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 3251
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 2652
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 7845
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 2275
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян ОБНОВЛЕНО 17:56
17:56 3415
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 4359
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4381
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1909

