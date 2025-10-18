USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Нетаньяху не спешит открывать «Рафах»

20:35 413

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа останется закрытым до выполнения палестинским движением ХАМАС соглашения о возвращении останков погибших израильских заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Премьер-министр Нетаньяху заявил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» не будет открыт до дальнейшего уведомления. Вопрос о его открытии будет рассматриваться в зависимости от того, выполняет ли ХАМАС свою часть работы по возвращению погибших заложников и реализации согласованного плана», – говорится в заявлении канцелярии премьера.

В субботу посольство Палестины в Каире сообщило, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа планируется открыть 20 октября.

Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49 1279
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50 906
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 7341
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 3254
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 2652
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 7846
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 2275
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян ОБНОВЛЕНО 17:56
17:56 3416
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 4359
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4381
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1909

