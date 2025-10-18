Нетаньяху не спешит открывать «Рафах»

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа останется закрытым до выполнения палестинским движением ХАМАС соглашения о возвращении останков погибших израильских заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Премьер-министр Нетаньяху заявил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» не будет открыт до дальнейшего уведомления. Вопрос о его открытии будет рассматриваться в зависимости от того, выполняет ли ХАМАС свою часть работы по возвращению погибших заложников и реализации согласованного плана», – говорится в заявлении канцелярии премьера.

В субботу посольство Палестины в Каире сообщило, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа планируется открыть 20 октября.