В США объяснили «российский» галстук главы Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет, появившись на встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке с бело-сине-красными полосами, «символично отразил цвета американского флага», заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в соцсети Х.

«Или он надел [галстук] цветов [флага] США», — отметил Вэнс в ответ на публикацию, где Хегсета критиковали за галстук с цветами российского триколора, подчеркнув при этом, что флаг США также состоит из тех же белого, синего и красного цветов — белых звезд на синем фоне и чередующихся бело-красных полос.

Встреча Зеленского и Трампа в составе делегаций состоялась 17 октября. Сначала главы государств около 40 минут общались с представителями СМИ, после чего последовал приватный разговор тет-а-тет. По данным источников Axios, встреча длилась около двух с половиной часов.

Один из собеседников издания охарактеризовал переговоры как «непростые», отметив, что Трамп проявлял жесткость, другой назвал их «плохими».

«В ходе разговора Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты встреча была довольно эмоциональной», — рассказал источник Axios.

Одним из центральных вопросов стала поставка Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк». По информации Axios, Трамп отказал Киеву в их передаче, однако Зеленский отметил, что американский лидер не дал ни утвердительного, ни отрицательного ответа по этому поводу.