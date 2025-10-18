USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

В США объяснили «российский» галстук главы Пентагона

20:58 758

Глава Пентагона Пит Хегсет, появившись на встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке с бело-сине-красными полосами, «символично отразил цвета американского флага», заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в соцсети Х.

«Или он надел [галстук] цветов [флага] США», — отметил Вэнс в ответ на публикацию, где Хегсета критиковали за галстук с цветами российского триколора, подчеркнув при этом, что флаг США также состоит из тех же белого, синего и красного цветов — белых звезд на синем фоне и чередующихся бело-красных полос.

Встреча Зеленского и Трампа в составе делегаций состоялась 17 октября. Сначала главы государств около 40 минут общались с представителями СМИ, после чего последовал приватный разговор тет-а-тет. По данным источников Axios, встреча длилась около двух с половиной часов.

Один из собеседников издания охарактеризовал переговоры как «непростые», отметив, что Трамп проявлял жесткость, другой назвал их «плохими».

«В ходе разговора Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты встреча была довольно эмоциональной», — рассказал источник Axios.

Одним из центральных вопросов стала поставка Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк». По информации Axios, Трамп отказал Киеву в их передаче, однако Зеленский отметил, что американский лидер не дал ни утвердительного, ни отрицательного ответа по этому поводу.

Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49 1280
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50 908
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 7341
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 3255
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 2652
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 7848
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 2275
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян ОБНОВЛЕНО 17:56
17:56 3417
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 4361
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4381
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1909

