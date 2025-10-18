Европейцы в ужасе. А Орбан доволен

Предстоящие двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Евросоюзе называют «политическим кошмаром». Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники.

Собеседники издания считают выбор Будапешта местом проведения саммита «оскорблением для Европы». По их мнению, запланированная встреча ставит под удар репутацию европейских лидеров и НАТО, членом которого является Венгрия, поскольку военный конфликт будет обсуждаться на территории ЕС без участия самого Союза, отмечает газета.

Тем временем венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что встреча лидеров США и РФ в Будапешете «повышает шансы на достижение мира» в российско-украинской войне.

«Сегодня Венгрия – та страна Европы, где велик шанс, что американо-российские переговоры завершатся миром», – написал Орбан на своей странице в Facebook.

Премьер подчеркнул, что выбор Будапешта для проведения встречи не случаен. По его словам, это решение «отражает многолетнюю последовательную и настойчивую позицию Венгрии в поддержке мира». Орбан отметил, что «путь к миру лежит через взаимное уважение и сотрудничество, а не через конфронтацию и стигматизацию».

16 октября состоялся телефонный разговор между президентами Трампом и Путиным, который длился около двух часов. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг российско-украинского конфликта и договорились провести вторую в этом году личную встречу. Дату встречи пока не объявили, однако место уже определено — Венгрия, выбранная по взаимному согласию, сообщили в Кремле.