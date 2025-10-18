Опыт ведущих турецких вузов уже два года в Азербайджане

Турецко-азербайджанский университет (ТАУ), функционирующий уже два года, представляет собой первую в мире модель «зонтичного университета». Об этом сообщает Министерство науки и образования Азербайджана.

Обучение в ТАУ ведется на английском языке. Учебные программы Ближневосточного технического университета применяются в области компьютерной инженерии, Стамбульского технического университета – в области промышленной инженерии, а Университета Хаджеттепе – в области пищевой инженерии. Студентам, успешно завершившим обучение, выдаются дипломы соответствующих университетов.

В настоящее время в университете обучается около 180 студентов. Они получают как теоретические, так и практические знания, сочетая академические традиции Турции и Азербайджана. Эта модель предоставляет студентам возможность приобретать знания и навыки, конкурентоспособные на международном уровне.

Представленный ниже видеорепортаж Təhsil TV о Турецко-азербайджанском университете рассказывает о цели создания вуза, образовательной системе, дает представление о студенческой жизни и планах будущего развития.