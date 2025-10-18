Израиль и Ливан решат, что делать с «Хезболлой»

Ливан и Израиль могут начать прямые переговоры по военным каналам с целью достижения перемирия и разоружения движения «Хезболла» в обмен на соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Президент Ливана Жозеф Аун выразил поддержку идее переговоров с Израилем, напомнив, что ранее Бейрут уже вел подобный диалог при посредничестве США и ООН — в результате была достигнута договоренность о демаркации морской границы. По его словам, война не решила ни одной проблемы, а компромисс в будущем невозможен без прямого диалога.

В то же время представитель движения «Хезболла» Али аль-Макдад отметил, что организация категорически отвергает возможность прямых переговоров с Израилем. Он подчеркнул, что «не отдаст врагу мирным путем то, чего тот не смог добиться силой».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что достижение мира с Ливаном возможно только при условии разоружения «Хезболлы».