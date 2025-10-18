USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Израиль и Ливан решат, что делать с «Хезболлой»

21:28 154

Ливан и Израиль могут начать прямые переговоры по военным каналам с целью достижения перемирия и разоружения движения «Хезболла» в обмен на соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Президент Ливана Жозеф Аун выразил поддержку идее переговоров с Израилем, напомнив, что ранее Бейрут уже вел подобный диалог при посредничестве США и ООН — в результате была достигнута договоренность о демаркации морской границы. По его словам, война не решила ни одной проблемы, а компромисс в будущем невозможен без прямого диалога.

В то же время представитель движения «Хезболла» Али аль-Макдад отметил, что организация категорически отвергает возможность прямых переговоров с Израилем. Он подчеркнул, что «не отдаст врагу мирным путем то, чего тот не смог добиться силой».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что достижение мира с Ливаном возможно только при условии разоружения «Хезболлы».

Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49 1281
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50 912
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 7345
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 3261
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 2656
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 7849
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 2277
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян ОБНОВЛЕНО 17:56
17:56 3420
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 4362
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4381
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1910

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49 1281
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50 912
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 7345
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 3261
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 2656
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 7849
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 2277
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян
У армянской оппозиции новая звезда: епископ Акопян ОБНОВЛЕНО 17:56
17:56 3420
Кровавые итоги летнего наступления России
Кровавые итоги летнего наступления России The Economist
16:08 4362
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды
Вашингтон говорит о санкциях. А в Москве и Дели подсчитывают миллиарды новый мир
04:15 4381
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому миру для Украины Слово послу Гусеву
15:21 1910
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться