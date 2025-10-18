Мерц о разочаровании Зеленского

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом прошла не так, как того ожидал Киев. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает телеканал N-tv.

«Этот визит — не то, чего хотел Зеленский», — сказал Мерц со ссылкой на разговор с украинским лидером.

Канцлер Германии сообщил, что вечером 17 октября провел продолжительный телефонный разговор с Зеленским. По его мнению, визит украинского лидера в Вашингтон продемонстрировал, «насколько Украине необходима европейская помощь».

Переговоры между Зеленским и Трампом состоялись в тот же день. Как писал портал Axios, встреча завершилась «резко» спустя два с половиной часа. По его данным, украинская сторона настаивала на передаче ракет «Томагавк», однако Трамп не проявил гибкости в этом вопросе. Несколько источников CNN охарактеризовали беседу как напряженную, откровенную и местами «неловкую».

По итогам встречи Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Россия и Украина должны «остановиться там, где они сейчас находятся», после чего прийти к соглашению. При этом он назвал переговоры с Зеленским «очень интересными и сердечными».

Украинский президент в ответ заявил, что Трамп «прав». «Для наших народов в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», – подчеркнул Зеленский, добавив, что далее следует «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

Накануне встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились о личной встрече в Будапеште, однако точная дата пока не определена.

Канцлер ФРГ выразил надежду, что предстоящие переговоры «еще больше укрепляют надежду» на прекращение конфликта.