USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Мерц о разочаровании Зеленского

21:52 1541

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом прошла не так, как того ожидал Киев. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает телеканал N-tv.

«Этот визит — не то, чего хотел Зеленский», — сказал Мерц со ссылкой на разговор с украинским лидером.

Канцлер Германии сообщил, что вечером 17 октября провел продолжительный телефонный разговор с Зеленским. По его мнению, визит украинского лидера в Вашингтон продемонстрировал, «насколько Украине необходима европейская помощь».

Переговоры между Зеленским и Трампом состоялись в тот же день. Как писал портал Axios, встреча завершилась «резко» спустя два с половиной часа. По его данным, украинская сторона настаивала на передаче ракет «Томагавк», однако Трамп не проявил гибкости в этом вопросе. Несколько источников CNN охарактеризовали беседу как напряженную, откровенную и местами «неловкую».

По итогам встречи Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Россия и Украина должны «остановиться там, где они сейчас находятся», после чего прийти к соглашению. При этом он назвал переговоры с Зеленским «очень интересными и сердечными».

Украинский президент в ответ заявил, что Трамп «прав». «Для наших народов в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», – подчеркнул Зеленский, добавив, что далее следует «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

Накануне встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились о личной встрече в Будапеште, однако точная дата пока не определена.

Канцлер ФРГ выразил надежду, что предстоящие переговоры «еще больше укрепляют надежду» на прекращение конфликта.

Трамп похвастался уничтоженной подлодкой
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой ВИДЕО
23:26 322
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
23:22 176
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке ВИДЕО
22:35 868
Массовые протесты в США
Массовые протесты в США ВИДЕО
22:29 963
Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49 2061
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50 1345
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 8333
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 4487
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 3142
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 8721
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 2544

ЭТО ВАЖНО

Трамп похвастался уничтоженной подлодкой
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой ВИДЕО
23:26 322
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
23:22 176
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке ВИДЕО
22:35 868
Массовые протесты в США
Массовые протесты в США ВИДЕО
22:29 963
Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49 2061
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50 1345
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 8333
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 4487
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 3142
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 8721
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 2544
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться