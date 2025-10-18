Французский банк заплатит за геноцид

USD 1.7000
Суд в США пришел к выводу, что французский банк BNP Paribas оказывал банковские услуги правительству Судана в обход американских санкций, что способствовало совершению актов геноцида в африканской стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд постановил взыскать с BNP Paribas $20,5 млн в пользу трех граждан Судана, заявивших о нарушениях прав человека, совершенных в период правления бывшего президента страны Омара аль-Башира.

Решение также открывает путь к возможной компенсации для более чем 20 тыс. суданских беженцев, проживающих в США.

«Наши клиенты потеряли все в результате разрушительной кампании, подпитываемой долларами США, которую организовал BNP Paribas и которую следовало прекратить», – заявил адвокат истцов Бобби ДиЧелло.

Международный уголовный суд (МУС) выдал два ордера на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира – в 2009 и 2010 годах. В обвинительном заключении указывалось, что в 2003 году, во время Второй гражданской войны в стране, он отдал приказ о нападении на деревни, населенные представителями племен фур, загхава и масалит. По данным прокуратуры МУС, в результате этих действий были убиты не менее 35 тыс. человек. Об этом прокурор суда заявлял в марте 2009 года.

Аль-Башир занимал пост главы государства с 1989 по 2019 год и был отстранен от власти в ходе массовых акций протеста. Позднее суд в Судане приговорил его к двум годам заключения по обвинению в коррупции. В 2021 году власти страны приняли решение о передаче бывшего президента в распоряжение МУС.

