Почему американцы массово отказываются от США?

22:24 1003

Американцы, проживающие за рубежом, все чаще отказываются от гражданства США по политическим мотивам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на иммиграционных юристов и самих бывших американских граждан.

По информации WP, ежегодно около 5–6 тысяч американцев, проживающих за границей, отказываются от гражданства США. По словам юристов, главными причинами остаются налоговые обязательства (США требуют уплаты налогов вне зависимости от места проживания) и сложности с логистикой, однако все чаще роль играет именно политический фактор.

«Политика определенно стала чаще фигурировать в последнее время. Когда мы задаем вопрос: «Почему сейчас?», это стало одним из факторов», – сказала лондонский юрист Майя Бакли.

В материале газеты приводится пример одного из американцев, живущих в Великобритании, который предпочел остаться анонимным. Он рассказал, что подал заявление на отказ от гражданства после победы Дональда Трампа на президентских выборах и уже почти год ожидает решения – процесс скоро будет завершен. Издание подчеркивает, что процедура выхода из гражданства обычно занимает продолжительное время.

«Это правительство [Дональда Трампа] такое мстительное. Эта страна так изменилась по сравнению с той, которую я оставил», – заявил собеседник WP.

Кроме того, еще одна американка, проживающая в Великобритании, решила отказаться от гражданства. После подачи заявления в посольство она получила ответ: «В связи с беспрецедентным спросом на услуги по утрате гражданства мы не можем указать предполагаемое время ожидания записи на прием». WP уточняет, что очереди на прием образовались еще во время пандемии COVID-19 из-за ограничений в работе дипломатических учреждений.

В публикации также приводятся данные международной налоговой консалтинговой компании Greenback. Согласно опросу, с 2024 по 2025 год доля американских граждан, проживающих за рубежом и рассматривающих возможность отказаться от гражданства, выросла с 30% до 49%. 

Трамп похвастался уничтоженной подлодкой
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой ВИДЕО
23:26 329
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
23:22 178
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке ВИДЕО
22:35 872
Массовые протесты в США
Массовые протесты в США ВИДЕО
22:29 965
Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49 2061
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50 1346
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 8334
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 4487
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 3143
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 8723
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 2545

