Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Массовые протесты в США

В субботу в ряде крупных городов США проходят многотысячные протесты под девизом «Нет королям» (No Kings) в ответ на так называемое «злоупотребление властью со стороны президента Дональда Трампа».

Как пишут американские СМИ, недовольство активистов, в частности, вызывает политика Трампа в отношении иммиграции и ввод войск Нацгвардии в американские города.

Протестами управляет коалиция организаций, включая Американский союз защиты гражданских свобод, Individible, 50501 и другие.

Организаторы прогнозируют, что в этот день в США состоятся не менее 2,6 тыс. демонстраций, включая такие крупные города, как Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия, Чикаго и Лос-Анджелес, и в них примут участие миллионы людей. По их словам, это станет «крупнейшим мирным протестом в современной истории Америки».

«Они были организованы обычными людьми, волонтерами», - рассказала ABC News Дейрдре Шифелинг, директор по политическим вопросам и защите интересов Американского союза защиты гражданских свобод.

