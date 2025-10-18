Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке

Рядом со зданием парламента в Тбилиси проходит митинг. Как пишут грузинские СМИ, сотрудники полиции на данный момент ни во что не вмешиваются, наблюдая за ситуацией со стороны и фиксируя все происходящее на телефоны. Акция проходит спокойно, без столкновений.

Во время акции появился провокатор, который оскорблял протестующих, — его быстро вывели с места событий.

Участники акции освободили проезжую часть после вмешательства Министерства внутренних дел Грузии. Как сообщили в ведомстве, демонстранты, несмотря на малочисленность, нарушили закон, запрещающий искусственное блокирование дорог.

МВД дало им 15 минут, чтобы убрать заграждения и покинуть проезжую часть, предупредив о возможности применения санкций и задержаний в случае отказа. После этого участники мирно переместились на тротуар, и движение было восстановлено без инцидентов.