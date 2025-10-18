USD 1.7000
EUR 1.9908
RUB 2.1208
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке

ВИДЕО
22:35 872

Рядом со зданием парламента в Тбилиси проходит митинг. Как пишут грузинские СМИ, сотрудники полиции на данный момент ни во что не вмешиваются, наблюдая за ситуацией со стороны и фиксируя все происходящее на телефоны. Акция проходит спокойно, без столкновений.

Во время акции появился провокатор, который оскорблял протестующих, — его быстро вывели с места событий.

Участники акции освободили проезжую часть после вмешательства Министерства внутренних дел Грузии. Как сообщили в ведомстве, демонстранты, несмотря на малочисленность, нарушили закон, запрещающий искусственное блокирование дорог.

МВД дало им 15 минут, чтобы убрать заграждения и покинуть проезжую часть, предупредив о возможности применения санкций и задержаний в случае отказа. После этого участники мирно переместились на тротуар, и движение было восстановлено без инцидентов.

Трамп похвастался уничтоженной подлодкой
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой ВИДЕО
23:26 332
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
23:22 180
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке ВИДЕО
22:35 873
Массовые протесты в США
Массовые протесты в США ВИДЕО
22:29 968
Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49 2062
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50 1346
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 8334
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 4490
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 3143
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 8723
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 2545

ЭТО ВАЖНО

Трамп похвастался уничтоженной подлодкой
Трамп похвастался уничтоженной подлодкой ВИДЕО
23:26 332
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
23:22 180
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке ВИДЕО
22:35 873
Массовые протесты в США
Массовые протесты в США ВИДЕО
22:29 968
Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49 2062
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50 1346
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40 8334
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49 4490
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44 3143
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38 8723
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38 2545
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться