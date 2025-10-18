USD 1.7000
Зеленский считает, что Трамп откладывает решение по «Томагавкам»

22:55 471

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по вопросу поставок дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» во время встречи в Белом доме. Об этом заявил президент Украины в интервью NBC News.

«Хорошо, что президент Трамп не сказал «нет», но на сегодняшний день не сказал и «да», — отметил Зеленский.

Он считает, что Россия опасается передачи Киеву ракет «Томагавк» и возможного их применения Украиной.

Поставка этих дальнобойных ракет стала одной из ключевых тем переговоров. Сразу после встречи Зеленский заявил, что стороны договорились пока не раскрывать публично детали по «Томагавкам», поскольку «США не хотят эскалации». Кроме того, украинский лидер предложил сотрудничество в области беспилотных технологий в обмен на поставки ракет. Позднее Зеленский подчеркнул, что дроны от Украины Вашингтон все же сможет получить.

В начале встречи Трамп подчеркнул, что США сами нуждаются в «Томагавках» и многих других видах вооружений, которые направляют в Киев. При этом он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий «даже без использования «Томагавков».

