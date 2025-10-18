Германия нашла сокровище

В Германии обнаружено крупное месторождение лития, сообщили в компании Neptune Energy. Немецкое издание Bild назвало его «сокровищем», способным принести стране миллиарды евро.

Месторождение лития выявлено в районе Альтмак земли Саксонии-Анхальт. По данным компании Neptune Energy, там сосредоточено около 43 млн тонн эквивалента карбоната лития, что делает его «одним из крупнейших проектных месторождений лития в мире».

Издание Bild подчеркивает, что это открытие может стать переломным моментом для немецкой автомобильной промышленности, поскольку литий является ключевым компонентом перезаряжаемых аккумуляторов, используемых в электромобилях, смартфонах и планшетах.

По информации издания, добыча лития способна принести немецкой экономике миллиарды евро. В период с 2025 по 2042 год, при полном развитии проекта, ожидается валовая добавленная стоимость в размере 6,4 млрд евро по всей стране, а также создание до 1,5 тысячи рабочих мест.

Добычу лития планируется вести нетрадиционным способом – из глубинных подземных источников будет подниматься термальная вода, из которой при помощи фильтров извлекут литий, а затем воду вернут обратно под землю.

Представитель Министерства экономики Саксонии-Анхальт отметила, что проект находится «на очень ранней стадии». «Сможет ли он внести конкретный вклад в обеспечение внутреннего и европейского рынков литием, можно будет с достаточной уверенностью оценить только после завершения демонстрационной фазы проекта», – сказал она.

Согласно планам, промышленная добыча лития на месторождении начнется в 2033 году. На сайте Neptune Energy сообщается, что производственный период прогнозируется на десять лет, но может быть значительно дольше.