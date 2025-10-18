Фидан обрадовался диалогу России с Сирией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал развитие отношений между Россией и Сирией, назвав встречу президентов двух стран «положительным событием». По словам Фидана, диалог между Москвой и Дамаском имеет «большое значение для стабилизации ситуации в регионе».

«Диалог между Россией и Сирией крайне важен. В этом контексте поведение (президента Сирии) Ахмеда аш-Шараа как зрелого политика заслуживает уважения. Он и его соратники не заняли радикальную антироссийскую позицию, а сели за стол переговоров. Считаю, что аш-Шараа проявил ответственность, и высоко оцениваю позицию России в этом вопросе», — заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

В то же время министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани сообщил, что Дамаск ведет с Москвой переговоры о пересмотре ряда прежних соглашений, однако новые договоренности пока не достигнуты.