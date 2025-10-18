Трамп похвастался уничтоженной подлодкой

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении американской армией «большой подлодки с наркотиками», которая плыла к берегам страны.

По словам Трампа, на борту находились четыре «наркотеррориста», двое из которых погибли в результате удара. Выжившие члены экипажа возвращаются в Эквадор и Колумбию «для задержания и судебного преследования».

«Американская разведка подтвердила, что это судно было загружено в основном фентанилом и другими запрещенными наркотиками. По меньшей мере 25 тыс. американцев погибли бы, если бы я позволил этой подводной лодке пристать к берегу», — написал президент США в соцсети Truth Social.