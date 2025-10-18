USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Трамп похвастался уничтоженной подлодкой

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении американской армией «большой подлодки с наркотиками», которая плыла к берегам страны.

По словам Трампа, на борту находились четыре «наркотеррориста», двое из которых погибли в результате удара. Выжившие члены экипажа возвращаются в Эквадор и Колумбию «для задержания и судебного преследования».

«Американская разведка подтвердила, что это судно было загружено в основном фентанилом и другими запрещенными наркотиками. По меньшей мере 25 тыс. американцев погибли бы, если бы я позволил этой подводной лодке пристать к берегу», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
Фидан обрадовался диалогу России с Сирией
23:22
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке
Грузины протестуют, а полиция стоит в сторонке ВИДЕО
22:35
Массовые протесты в США
Массовые протесты в США ВИДЕО
22:29
Азербайджанские войска могут появиться в Газе?
Азербайджанские войска могут появиться в Газе? Утверждает The Guardian
19:49
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы
Закир Гасанов обсудил с американским командующим новые перспективы ФОТО; ВИДЕО
19:50
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
14:40
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева
Высокопоставленный американский генерал у Ильхама Алиева фото
18:49
Участник резни израильтян задержан в США
Участник резни израильтян задержан в США
17:44
Медведев заговорил про «смерть режима»
Медведев заговорил про «смерть режима» обновлено 17:38
17:38
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
Мирзоян: Турецкие коллеги выражают готовность
16:38

